شبکه قرآن سیما در شهرستان سبزوار به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، با راه اندازی این شبکه مردم شهرستان سبزوار از هم اکنون می توانند برنامه های شبکه قرآن سیما را بر روی کانال 52 باند UHF دریافت کنند.

شهرستان سبزوار اولین شهر بعد از مشهد مقدس است که به شبکه قرآنی سیما تجهیز شده است.

همزمان با افتتاح شبکه قرآن سیما در شهرستان سبزوار شبکه های خبر و استانی داورزن، شبکه سوم کوه خواجه و شبکه استانی کاهان و همچنین شبکه های دوم و سوم و استانی روستای کمیز با حضور مسئولان و مدیران استان به بهره برداری رسید.

شبکه خبر داورزن روی باند UHF کانال 36 از ایستگاه کاهک و شبکه استانی داورزن روی باند UHF کانال 41 از ایستگاه کاهک قابل دریافت است.

همچنین شبکه سوم سیما در کوه خواجه روی باند UHF کانال 24 و شبکه استانی کاهان باند UHF کانال 42 و شبکه های دوم و سوم و استانی کمیزیه به ترتیب روی کانالهای 30،36 و 42 باند UHF قابل دریافت است.