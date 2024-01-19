بدرقه دی ماه زاهدانی ها با بارش باران

به گزارش خبرنگار مهر، دیماه درحالی آخرین روزهای خود را سپری میکند که در استان سیستان و بلوچستان به ویژه کلان شهر زاهدان حال و هوای ۲۹ روز آن بارانی بود.
این بارش که همچنان ادامه دارد، باعث خوشحالی مردم و خصوصاً کشاورزان این منطقه شده است.
زاهدان- دیماه درحالی آخرین روزهای خود را سپری می کند که در استان سیستان و بلوچستان به ویژه کلان شهر زاهدان حال و هوای ۲۹روز آن بارانی بود.
به گزارش خبرنگار مهر، دیماه درحالی آخرین روزهای خود را سپری میکند که در استان سیستان و بلوچستان به ویژه کلان شهر زاهدان حال و هوای ۲۹ روز آن بارانی بود.
این بارش که همچنان ادامه دارد، باعث خوشحالی مردم و خصوصاً کشاورزان این منطقه شده است.
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