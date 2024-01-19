بدرقه دی ماه زاهدانی ها با بارش باران

به گزارش خبرنگار مهر، دیماه درحالی آخرین روزهای خود را سپری می‌کند که در استان سیستان و بلوچستان به ویژه کلان شهر زاهدان حال و هوای ۲۹ روز آن بارانی بود.

این بارش که همچنان ادامه دارد، باعث خوشحالی مردم و خصوصاً کشاورزان این منطقه شده است.