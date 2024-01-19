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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۰۹

پنجره مهر؛

بدرقه دی ماه زاهدانی ها با بارش باران

بدرقه دی ماه زاهدانی ها با بارش باران

زاهدان- دی‎ماه درحالی آخرین روزهای خود را سپری می کند که در استان سیستان و بلوچستان به ویژه کلان شهر زاهدان حال و هوای ۲۹روز آن بارانی بود.

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به گزارش خبرنگار مهر، دیماه درحالی آخرین روزهای خود را سپری می‌کند که در استان سیستان و بلوچستان به ویژه کلان شهر زاهدان حال و هوای ۲۹ روز آن بارانی بود.

این بارش که همچنان ادامه دارد، باعث خوشحالی مردم و خصوصاً کشاورزان این منطقه شده است.

کد مطلب 5998651

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