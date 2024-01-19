زمینه مشارکت آحاد مردم در انتخابات فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با بیان اینکه خداوند متعال در آیات بسیاری از قرآن ما را به تقوا توصیه کرده و تقوا را اساس پیشرفت و تکامل انسان و راهنمای انسان دانسته، اظهار کرد: انسان متقی به جز در مسیر رضای خدا قدم بر نمی‌دارد و با دستورات خدا مخالفت نمی‌کند و اگر انسانی این نوع ارتباط را با خدای متعال داشته باشد و همه برنامه زندگی‌اش بر اساس ارتباط با خدا و کسب رضایت خدا باشد، خداوند همه داشته‌های دو جهان را به او عطا می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن ایام البیض و میلاد حضرت علی (ع) و روایاتی که در مورد فضائل آن حضرت وجود دارد، بیان کرد: شافعی از خلیل احمد نحوی نقل می‌کند که سوال شد که درباره علی (ع) چه برای شما بگویم که دشمنانش از روی حسد و کینه، فضائل او را مخفی کردند و دوستانش نیز فضائل او را به دلیل تقیه و ترس بیان نکردند اما فضیلت حضرت علی (ع) شرق و غرب عالم را فرا گرفته‌اند.

ناصری همچنین با اشاره به میلاد حضرت جواد (ع) و ذکر روایتی از ایشان بیان کرد: توکل به خدا و اعتماد به خدا، بهای هر کار گران قیمتی است و آن بها ایمان به خدا و اتکا به خداوند متعال است و اگر اعتماد به خدا پیدا کنی، هر کار مشکلی را می‌توانی انجام دهی. ما نیز اگر این باور را داشته باشیم که خدا همراه ماست، از هیچ چیز نخواهیم ترسید.

امام خمینی (ره) با توکل به خدا شرق و غرب عالم را به زانو درآورد

وی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) مصداق واقعی ایمان و توکل به خدا بود، افزود: امام راحل با این اعتقاد، شرق و غرب عالم را به زانو درآورد.

ناصری تاکید کرد: استکبار جهانی نمی‌خواهند ببیند که انسان‌ها با کمال و معنویت در حال پیشرفت هستند و اکنون که می‌بینند از هیمنه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها نمی‌ترسیم و به سمت خدا بازگشتیم و خدا در زندگی ما جاری و ساری شده، هر کاری از تحریم و جنگ و تهدید از دستش برآمده، انجام داده است.

وی بیان کرد: باید بسیار بیدار و هوشیار باشیم و بدانیم که راه ثابت ماندن ما در مسیر الهی، توکل و اعتماد به خداست وگرنه دشمنان ما با این همه تبلیغاتی که انجام می‌دهند، هیچ چیز نیستند به جز معصیت و تباهی و ما با اتکا به خداوند متعال می‌توانیم در مسیر قرب الهی قدم برداریم.

امام جمعه یزد تاکید کرد: مشکلات امروز زندگی نباید ما را از خدا، دین، انقلاب و نظاممان دور کند زیرا ملت ایران عظمت و بزرگی دارد که در دنیا مثال زدنی است و نباید با سختی‌های گذرا از پا در بیاید و به ارزش‌های خود پشت کند.

ناصری تصریح کرد: ملت ایران وصل به خدا شده و این بزرگترین فضیلت است و هرگز نباید این فضیلت را از دست بدهد.

اعتکاف مسیر دور شدن از پلیدی‌هاست

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری اعتکاف عنوان کرد: اعتکاف پاکی از پلیدی‌هاست و انسان معتکف با پاک کردن خود از پلیدی‌ها و گناه به جامعه باز می‌گردد و زندگی جدیدی را آغاز می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات اظهار کرد: در ایام باقی مانده تا انتخابات باید همه خود را آماده کنیم تا این رویداد مهم در کشور ما با مشارکت آحاد مردم برگزار شود.

آیت الله ناصری از دست اندرکاران برگزاری انتخابات خواست تا زمینه مشارکت آحاد مردم در انتخابات را فراهم کنند.

آموزش و پرورش فعالیت‌های دینی و قرآنی خود را گسترش دهد

وی همچنین از آموزش و پرورش به واسطه تلاش‌هایی که در راستای خداشناسی و برنامه‌های مرتبط با قرآن و نماز انجام می‌دهد، افزود: این فعالیت‌ها باید گسترش بیشتری پیدا کند.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم نظارت بر بازار و نحوه قیمت گذاری تاکید کرد: تورم مردم را دچار مشکل کرده و دولت بر سودهای کلانی که در پی واردات و تولید روی اجناس کشیده می‌شود، نظارت کند.

وی افزود: عده‌ای از ارز دولتی استفاده می‌کنند و کالاهایی از جمله خوراک دام را وارد می‌کنند و آن را با سودهای نا متعارف به دست مصرف کننده می‌رسانند که لازم است بر این نرخ گذاری ها نظارت شود.