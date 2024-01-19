به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در نماز جمعه جم با اشاره به اهمیت نماز جمعه اظهار کرد: توجه به مردم در فریضه نماز جمعه، نشانه‌ای از جایگاه اساسی مردم در اسلام است.

وی با اشاره به اینکه حکمت الهی نماز جمعه، تأمین اصل حضور مردم و ارتقا و گسترش این حضور است افزود: موعظه، محور اساسی خطبه‌های نماز برای غنی‌سازی فکری مخاطبان است

امام جمعه جم نیازسنجی و مخاطب‌شناسی را نیاز یک نماز جمعه دانست و بیان کرد: هدف خطبه‌ها و موعظه‌های سیاسی، اجتماعی و اخلاقی غنی‌سازی فکری مخاطبان است تا ذهن آن‌ها درباره مسائل و راه‌حل‌های زندگی فردی و اجتماعی تقویت شود.

وی تصریح کرد: مردم ما مردمی بسیار خوب و مؤمن هستند و حتی کسانی‌که به برخی ظواهر ملتزم عملی نیستند، دلشان با خدا و معانی و مفاهیم معنوی است؛ به معنی واقعی باید قدردان مردم مؤمن، علاقه‌مند، وفادار و هوشمند ایران باشیم.

محمدی با بیان اینکه دعوت به تقوا در خطبه‌های نمازجمعه محدود به مسائل فردی نیست ادامه داد: در قرآن به تعاون و همکاری در کار خیر و تقوا سفارش شده است

وی با اشاره به مسأله فلسطین تاکید کرد: برجسته شدن مظلومیت و در عین حال پیروزی مردم غزه در چشم جهانیان، از آثار و برکات صبر و توکل آنان است.

امام جمعه جم اضافه کرد: ضربه شدیدی که صهیونیست‌ها با آغاز عملیات «طوفان الاقصی» و در طول ۱۰۰ روز گذشته از گروه‌های مقاومت فلسطینی و سایر گروه‌های مقاومت در منطقه دریافت کرده‌اند، یک شکست غیرقابل ترمیم و تمام عیار اطلاعاتی، نظامی را در تاریخ این رژیم نامشروع ثبت کرده است و نشان می‌دهد این رژیم در وضعیت استیصال و اشتباهات محاسباتی به‌سر می‌برد.

وی گفت: دوشنبه شب گذشته مقرهای تروریستی داعش و موساد در سوریه و اربیل مورد حمله موشکی سپاه قرار گرفته و منهدم شد. به گفته مقامات سپاه این آغاز انتقام از تروریست‌ها بوده و تا آخرین نفر آنها مورد ضربه قرار خواهند گرفت.

محمدی افزود: ایران با این همزمانی حمله به داعش و موساد در انتقام حملات تروریستی، عملاً رژیم صهیونیستی را هم‌ردیف داعش در تروریسم معرفی می‌نماید. در این حملات برای اولین‌بار از موشک‌های بسیار دقیق با برد بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر استفاده شد.

وی با اشاره به ریشه‌های اصلی تورم و راه مبارزه با آن ادامه داد: تلاش دولت از یک محور برای مدیریت کسری بودجه تلاش کرده و اجازه تشدید این مسأله را نداده است؛ در محور دوم نیز به‌دنبال تداوم اصلاح نظام بانکی است و در سوی سوم، تلاش می‌کند تا پایان امسال رشد نقدینگی را روی عدد ۲۵ درصد نگه دارد.

امام جمعه جم افزود: بعضی از ناترازی‌ها در ایران، ریشه نیم قرنی دارد که به‌دلیل عدم اصلاحات انباشت شده است و بخشی نیز ذات اقتصاد ایران است،

محمدی افزود: بحث فرودگاه، بحث مهمی است فکر نشود که ما مطلبی را به هر جهت گفتیم و تمام شد. همه متولیان تلاش جدی کنند در راه اندازی مجدد که این مطالبه قطعی مردم است.

وی ادامه داد: ستاد نماز جمعه از هفته آینده هر هفته یکی از مسؤولان مربوطه را دعوت کند تا مستقیم و شفاف از تریبون نماز جمعه اقدامات و نتیجه کار را به مردم بیان کنند.