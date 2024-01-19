انتخابات بهترین فرصت برای ارتقای مناسبات سیاسی کشور است

خاوران- امام جمعه شهر خاوران گفت: انتخابات بهترین فرصت و بستر برای ارتقای مناسبات سیاسی و بین‌المللی کشور است و کسانی که دعوت به عدم مشارکت در انتخابات می‌کنند از دشمنان حمایت کرده‌اند.