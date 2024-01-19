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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۳۷

امام جمعه شهر خاوران:

انتخابات بهترین فرصت برای ارتقای مناسبات سیاسی کشور است

انتخابات بهترین فرصت برای ارتقای مناسبات سیاسی کشور است

خاوران- امام جمعه شهر خاوران گفت: انتخابات بهترین فرصت و بستر برای ارتقای مناسبات سیاسی و بین‌المللی کشور است و کسانی که دعوت به عدم مشارکت در انتخابات می‌کنند از دشمنان حمایت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جعفری در نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهرستان خاوران با اشاره به اهمیت انتخابات پیش‌رو در تحولات آتی کشور بیان کرد: افرادی که نمی‌خواهند در انتخابات شرکت کنند خواسته یا ناخواسته به دشمنان این ملت کمک کرده‌اند.

امام جمعه شهر خاوران خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران دشمنانی چون آمریکا و اسرائیل غاصب دارد و این دشمنان ظالم اگر می‌توانستند حتی آب را بر روی ملت ایران می‌بستند.

امام جمعه خاوران گفت: انتخابات فرصت مناسبی برای ارتقای سطح سیاسی اقتصادی و بین‌المللی یک کشور است و افرادی که قصد شرکت کردن در انتخابات ندارند خود از دشمنان این کشور حمایت کرده‌اند.

کد مطلب 5998677

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