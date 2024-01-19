به گزارش خبرگزاری مهر، صادق نامدار مدیرکل گمرک تبریز در سخنرانی پیش خطبه نماز عبادی و سیاسی جمعه تبریز اظهار کرد: ۶ بهمن روز جهانی گمرک بوده و این حاکی از اهمیت جهانی گمرک است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب خطاب به فعالان اقتصادی فرمودند که تحریم ظالمانه به شکل یک جنگ است و در این جنگ اقتصادی همه باید دوشادوش یکدیگر سنگرها را حفظ کنند، گفت: الحمدالله همه متولیان اقتصادی در سنگر خود ایستاده و جنگیدند و شاهد رشد اقتصادی هستیم.

مدیرکل گمرک تبریز افزود: سعی و تلاش بر این است تا با همراهی تمام دستگاه‌ها افزایش اقتصادی و رشد صادرات را پیش ببریم و شکوفا شویم.

وی با قدردانی از زحمات سازمان‌های فعال در مرزها گفت: قطعاً گمرک تنها یک سازمان نیست بلکه با همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌هاست که می‌تواند فعال شود.

نامدار خاطرنشان کرد: استان دارای سه اداره کل گمرک است و برای عمل به وظیفه گمرکی خود در ۱۱ نقطه از استان دفتر خدماتی دارد.

وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان‌شرقی با دو کشور هم مرز است، گفت: این یک ظرفیت بزرگی برای ما محسوب می‌شود.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان با تاکید بر اینکه راه رشد استان صادرات غیرنفتی است، گفت: با دست در دست هم دادن توانستیم تولیدات مواد اولیه و کارخانجات‌مان را به کشورهایی که یک زمان از آنها واردات داشتیم، صادر کنیم.

وی ادامه داد: رونق صادرات و تسهیل و روان‌سازی جزو اولویت‌های ماست.

مدیرکل گمرک تبریز با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال یک میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار صادرات از استان داشتیم، گفت: این صادرات اکثراً به کشورهای ترکیه، عراق، آذربایجان و روسیه بود.

وی با بیان اینکه ۱۶۰ گمرک در کشور وجود دارد و گمرکات استان جزو ۱۰ گمرک فعال کشور است، گفت: در حاضر تمام کارخانه‌ها با صدور مجوز می‌توانند مواد صادراتی خود را در کارخانه خود بارگیری کرده و اقدام به صادرات کنند و نیازی به حضور در گمرک نیست.

وی یادآور شد: تمام افرادی که کالای اساسی وارد کشور می‌کنند با حداقل اسناد و ثبت سیستمی اقدام به ترخیص کالا کنند.

وی بیان داشت: در جهت نوسازی حمل و نقل کامیونی که یک معضل بزرگی بود، ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه از گمرک ترخیص شده است.

مدیرکل گمرک تبریز ادامه داد: گمرک علاوه بر اینکه وظیفه کنترل واردات و صادرات و کمک به تراز اقتصادی دارد باید با تمامیت ارضی و قدرت در جهت مبارزه با قاچاق اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین کشف محموله قاچاق مواد مخدر برای استان ماست، ادامه داد: در همین چند روز گذشته توانستیم یک کامیون در حین خروج را دستگیر کنیم که ۱۱۶ کیلوگرم هروئین را از مرز جلفا به جمهوری خودمختار نخجوان می‌برد را کشف کنیم؛ این مواد مخدر را در باک خودرو کامیون ترانزیتی پنهان کرده بودند.

نامدار یادآور شد: ماه گذشته نیز ۲۶۴ کیلوگرم شیشه از مرز نوردوز در حال خروج بود که در گازوئیل خودرو پنهان کرده بودند ولی با هوشیاری کارکنان گمرک کشف و ضبط شد.

وی متذکر شد: در ۱۰ ماهه اخیر فقط ۳۸۰ کیلوگرم کشفیات مواد مخدر داشتیم.