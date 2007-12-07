ممنون از اینکه حوصله فیلم کوتاه را ندارید

به گزارش خبرنگار مهر، شیروانی در بخشی از یادداشت اعتراض‌آمیز خود خطاب به معاون سینمایی وزیر ارشاد آورده است: از اینکه حوصله ما را ندارید سپاسگزارم آقای جعفری جلوه! جشنواره فیلم فجر را دوستانتان برگزار می‌کنند و هر تصمیم آنها به پای شما نوشته می‌شود. دوستان شما اعلام کردند حوصله و وقت دیدن تعداد زیادی فیلم کوتاه را ندارند، عجب!

وی ادامه داده: برای شناسایی بهترین‌ها و داشتن ویترین آبرومند نمی‌توانید دو هزار فیلم کوتاه و 500 فیلمساز جدی و خلاق را نادیده بگیرید. ساده است سراغ همسایه معتمد خود برویم و به سلیقه او اقتدا کنیم و بگوییم این است سینمای ایران. پنج فیلم از برگزیدگان رسمی جشنواره فیلم کوتاه، دو فیلم از جشن خانه سینما، احتمالا چند فیلم از جاهای دیگر و ... همین حالا فاتحه این مغازه را با این ویترین خالی باید خواند و روی شیشه نوشت: ایستادن بیجا مانع کسب نیست و چه بسا باعث خرسندی است!

این فیلمساز در یادداشت خود نوشته: آقای جلوه! شما که شاعر سینمای ملی هستید چرا پذیرفتید؟ دو سال است با اشعار زیبایتان خو گرفته‌ایم و شعرهایتان در فیلم‌های دیده شده کوتاه این سال‌ها تجلی پیدا کرده است، به طوری که جشنواره فیلم کوتاه امسال هماهنگ‌ترین دوره 24 سال گذشته بود با شعرهای شما. جای تبریک دارد. اما اجازه بدهید فیلم کوتاه شخصیت خود را داشته باشد که مدیومی است دور از ملاحظه، فشار، بازار و سرشار از بازیگوشی و تجربه‌گرایی و خلوص.

در ادامه نامه شیروانی می‌خوانیم: بگذارید این نسل عمدتا زیر 30 سال با ذهن خالص فیلم کوتاه بسازد. خو گرفتن ذهن با قاعده بازی و جایزه و جشنواره و پروانه ساخت و ممیزی به روح آسیب می‌زند، شما که به دنیای غیرمادی و پرداختن به روح علاقمندید، یقینا نگران روح این نسل خواهید بود.

خالق مستند تحسین‌شده "رئیس جمهور میرقنبر" در پایان این یادداشت نوشته است: اجازه بدهید این نسل فارغ از این بازی‌ها که مختص آدم‌بزرگ‌ها و شاید عاقلترهاست فیلم بسازند و با خیالی آسوده باور داشته باشند که شایستگی دیده می‌شود بدون هیچ پیش‌شرط. امیدوارم با تصمیمات آینده‌تان باعث نشوید در تاریخ سینمای ایران آقای جعفری بی‌جلوه شود.

بر اساس آئین‌نامه جدید بخش فیلم‌های کوتاه و مستند جشنواره فیلم فجر، امسال فقط فیلم‌های برگزیده جشنواره‌های معتبر داخلی حق شرکت و رقابت در این بخش را خواهند داشت.