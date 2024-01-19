به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان با اشاره به اینکه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته تلاش کرده‌اند تا به انحای مختلف به ملت ایران ضربه بزنند، گفت: امروز دشمن سرمایه‌گذاری جدی بر روی جوانان کرده است.

وی با بیان اینکه تلاش دشمن در برهه کنونی این است که اجازه شکوفایی به نسل جوان و پویای ایران اسلامی را ندهد، افزود: یکی از زمینه‌هایی که دشمن بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده، به انحراف کشیدن جوانان این سرزمین است، از این رو باید نسبت به مقابله با این موضوع اهتمام جدی داشته باشیم.

خطیب نماز جمعه زنجان با یادآوری اینکه یکی از سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌توان برای مقابله با توطئه دشمن علیه جوانان انجام داد، برگزاری مراسم اعتکاف است، اظهار کرد: معتقدیم این مراسم بهترین فرصت برای جوانان محسوب می‌شود تا بتوانند در مسیر درست زندگی قرار گرفته و مهم‌تر از آن با زوایای زیبای اسلام آشنا شوند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه هر سال شاهد برگزاری باشکوه مراسم اعتکاف در سراسر کشور و به تبع آن در استان زنجان هستیم، تصریح کرد: مهم‌ترین موضوعی که در مراسم اعتکاف می‌توان به آن اشاره کرد، این است که عمده افرادی که در این مراسم معنوی حضور می‌یابند، جوانان هستند.

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به دیدار ائمه جمعه کشور با مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: بی‌تردید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در همه دیدارهای عمومی به بیان مسائل راهگشایی می‌پردازند که در این دیدار نیز یکی از تأکیدات معظم له، تشویق مردم به انجام امور خیر و نیز میادین سیاسی از جمله انتخابات بود.