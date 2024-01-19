رعایت ضوابط و الزامات زیست محیطی الزام است

به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری در مراسم بهره برداری از طرح‌های محیط زیستی، با تاکید بر ضرورت رعایت الزامات زیست محیطی توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی همگام با تولید و اشتغال و رونق اقتصادی، خواستار توجه سایر واحدهای تولیدی به رعایت ضوابط و الزامات زیست محیطی شد.

وی افزود: تلاش برای کاهش آلودگی هوا در آذربایجان شرقی را یکی از اولویت‌ها و اهداف مهم مدیریت ارشد استان برشمرد و گفت: تحقق اهداف عالی نظام در این خصوص و نیز رعایت اصل ۵۰ قانون اساسی بدون همراهی و همکاری مردم و واحدهای تولیدی و صنعتی محقق نخواهد شد.

وی راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب در یکی از واحدهای بخش خصوصی بناب را یکی از مصادیق بارز همکاری‌های بین بخشی با حفاظت محیط زیست توصیف و اضافه کرد: هدف اصلی از این طرح، صرفه جویی در مصرف آب بوده و در فازهای بعدی نیز با پدیده باز چرخانی آب شاهد کاهش مصرف آب می‌شویم.

ذاکری افزود: مجموعه فولاد صنعت بناب نیز برای راه اندازی سیستم دداستینگ که از نوع داگ هاوس و با ظرفیت مکش بالایی برخوردار است شامل سیستم غبارگیر کیسه‌ای برای کاهش ذرات خروجی به کمتر از ۱۰ میلی گرم بر متر مکعب طراحی شده است، که یکی از موفق ترین و مهمترین طرح‌های زیست محیطی کشور و استان است.

وی با بیان اینکه امروزه آلودگی هوا یکی از چالش‌های اصلی جوامع بشری است، مقابله با این پدیده را از جمله برنامه‌های دولت سیزدهم برشمرد.

ذاکری ادامه داد: بر این اساس با سرمایه گذاری در کارخانه‌هایی مثل فولاد بناب، واحدهای معدنی سایر شهرستان‌ها و نیز تلاش برای ارتقای فضای سبز کلانشهر تبریز و جلوگیری و ممانعت از مازوت سوزی نیروگاه‌ها در دستور کار قرار دارد.