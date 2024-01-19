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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

رییس اورژانس کرمانشاه خبر داد؛

یک فوتی و یک مصدوم براثر گازگرفتگی در جوانرود

یک فوتی و یک مصدوم براثر گازگرفتگی در جوانرود

کرمانشاه- رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از یک فوتی و یک مصدوم براثر گازگرفتگی در شهرک صنعتی جوانرود خبر داد.

مسعود قلعه سفیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۰:۲۰ صبح امروز جمعه ۲۹ دی ماه یک مورد گاز گرفتگی در شهرک صنعتی شهرستان جوانرود به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش سریعاً نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دلیل مسمومیت با گاز مونوکسید کربن یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر نیز مصدوم شد.

قلعه سفیدی بیان کرد: مصدوم توسط همکاران اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود منتقل شد.

کد مطلب 5998697

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