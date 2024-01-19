مردم غزه مقاومت در برابر ظالم را از مکتب امام حسین (ع) آموختند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف‌الله دژکام در ابتدای خطبه‌های این هفته نماز جمعه عبادی سیاسی شهر شیراز گفت: کلید همه مشکلات بشر رعایت تقوا است و بر همین اساس ابتدا خودم و سپس شما را به رعایت پروا، تقوای الهی و خداترسی دعوت می‌کنم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه هفته آینده روز میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر است بیان کرد: عنوان پدر برای یک مرد آن وقتی پیدا می‌شود که صاحب فرزند شود و خانواده نقش‌های متعددی را به مرد و زن می‌دهد که اولین آن همسری است بنابراین تا ازدواج رخ ندهد، عنوان همسر برای مرد پیدا نمی‌شود و سپس با تولد فرزندان افتخار مادری و پدری به همسران افزوده می‌شود و تنها خدا می‌داند که چه برکاتی در جامعه بشری از عناوین پدر و مادر شدن ایجاد می‌شود.

آیت الله دژکام با بیان اینکه راه‌حل مشکلات و منکرات و فساد امروز استغفار است به بیانات امیرالمومنین در نهج‌البلاغه اشاره کرد که فرمود: «وقتی که گناهان زیاد می‌شود خداوند متعال بندگان خود را به نقص ثمرات و حبس برکات مبتلا می‌کند.»

تولد فرزند در هر خانه برکات فراوانی به بار می‌آورد

امام جمعه شیراز اضافه کرد: خشکی آسمان و انقطاع نسل نتیجه گناهانی است که ما انجام داده‌ایم؛ پس باید استغفار کنیم چرا که خداوند متعال بخشاینده است و اگر استغفار کنیم باران از آسمان می‌بارد و با استغفار فرزند شما زیاد می‌شود.

وی در ادامه گفت: حضور فرزند در خانه شادی می‌آورد، به زندگی هدف می‌دهد، آرامش روحی و روانی به پدر و مادر می‌بخشد، آمار طلاق را فرزندآوری کاهش می‌دهد و فرزند باعث تحکیم بنیاد خانواده می‌شود، کیفیت زندگی را زیاد می‌کند و با تولد فرزند خانواده ثروتمند می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه اشاره‌ای به تحولات منطقه کرد و گفت: یکی از مسؤولین وزارت خارجه ایران از اسماعیل هنیه رهبر حماس دلیل جرأت حمله به اسرائیل را سوال کرده بود که او در جواب گفته بود: ما از ایرانی‌ها و از مکتب اباعبدالله الحسین (ع) مقاومت را یاد گرفتیم و شما ایرانی‌ها این مکتب را به ما معرفی کردید.

آیت الله دژکام تاکید کرد: ایستادگی و مقاومت درسی است که از مکتب امام حسین (ع) به آزادگان جهان داده شده است و امروز مردم فلسطین در غزه آموزه‌های این مکتب را به خوبی به نمایش گذاشتند و از همین جا اعلام می‌کنیم که تا آخرین سنگری که مردم غزه ایستاده‌اند از حمایت مظلومین مقتدر غزه کوتاه نخواهیم آمد.