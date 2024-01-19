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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۵۵

امام جمعه شیراز:

مردم غزه مقاومت در برابر ظالم را از مکتب امام حسین (ع) آموختند

مردم غزه مقاومت در برابر ظالم را از مکتب امام حسین (ع) آموختند

شیراز- امام جمعه شیراز گفت: مقاومت در برابر ظالم درسی بود که مکتب امام حسین(ع) به تمام آزادگان جهان داد و امروز مردم غزه درس‌ها و آموزه‌های این مکتب را به خوبی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف‌الله دژکام در ابتدای خطبه‌های این هفته نماز جمعه عبادی سیاسی شهر شیراز گفت: کلید همه مشکلات بشر رعایت تقوا است و بر همین اساس ابتدا خودم و سپس شما را به رعایت پروا، تقوای الهی و خداترسی دعوت می‌کنم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه هفته آینده روز میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر است بیان کرد: عنوان پدر برای یک مرد آن وقتی پیدا می‌شود که صاحب فرزند شود و خانواده نقش‌های متعددی را به مرد و زن می‌دهد که اولین آن همسری است بنابراین تا ازدواج رخ ندهد، عنوان همسر برای مرد پیدا نمی‌شود و سپس با تولد فرزندان افتخار مادری و پدری به همسران افزوده می‌شود و تنها خدا می‌داند که چه برکاتی در جامعه بشری از عناوین پدر و مادر شدن ایجاد می‌شود.

آیت الله دژکام با بیان اینکه راه‌حل مشکلات و منکرات و فساد امروز استغفار است به بیانات امیرالمومنین در نهج‌البلاغه اشاره کرد که فرمود: «وقتی که گناهان زیاد می‌شود خداوند متعال بندگان خود را به نقص ثمرات و حبس برکات مبتلا می‌کند.»

تولد فرزند در هر خانه برکات فراوانی به بار می‌آورد

امام جمعه شیراز اضافه کرد: خشکی آسمان و انقطاع نسل نتیجه گناهانی است که ما انجام داده‌ایم؛ پس باید استغفار کنیم چرا که خداوند متعال بخشاینده است و اگر استغفار کنیم باران از آسمان می‌بارد و با استغفار فرزند شما زیاد می‌شود.

وی در ادامه گفت: حضور فرزند در خانه شادی می‌آورد، به زندگی هدف می‌دهد، آرامش روحی و روانی به پدر و مادر می‌بخشد، آمار طلاق را فرزندآوری کاهش می‌دهد و فرزند باعث تحکیم بنیاد خانواده می‌شود، کیفیت زندگی را زیاد می‌کند و با تولد فرزند خانواده ثروتمند می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه اشاره‌ای به تحولات منطقه کرد و گفت: یکی از مسؤولین وزارت خارجه ایران از اسماعیل هنیه رهبر حماس دلیل جرأت حمله به اسرائیل را سوال کرده بود که او در جواب گفته بود: ما از ایرانی‌ها و از مکتب اباعبدالله الحسین (ع) مقاومت را یاد گرفتیم و شما ایرانی‌ها این مکتب را به ما معرفی کردید.

آیت الله دژکام تاکید کرد: ایستادگی و مقاومت درسی است که از مکتب امام حسین (ع) به آزادگان جهان داده شده است و امروز مردم فلسطین در غزه آموزه‌های این مکتب را به خوبی به نمایش گذاشتند و از همین جا اعلام می‌کنیم که تا آخرین سنگری که مردم غزه ایستاده‌اند از حمایت مظلومین مقتدر غزه کوتاه نخواهیم آمد.

کد مطلب 5998711

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