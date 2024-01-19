زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه اظهار کرد: انسان در زندگی هر کاری می‌کند کار خوب و بد نتیجه اش به خودش بر می‌گردد.

وی با اشاره به به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با ائمه جمعه اضافه کرد: حضرت آقا به نقش اساسی مردم در دوام اسلام مصرانه و مجدانه بر این نکته تاکید داشتند که اساس مردم هستند.

امام جمعه عسلویه با اشاره به اینکه مردم در زبان قرآن و زبان اسلام خیلی مورد توجه هستند تاکید کرد: نقش مردم برجسته است حتی امیرالمومنین علی (ع) هم نقش مردم را مورد توجه قرار می‌دادند و هم حق مردم هم نقش مردم اهمیت می‌دادند.

وی با اشاره به موضوع انتخابات اضافه کرد: به فرموده رهبری، اگر در انتخابات مسامحه کنید در مجلس به ما ضربه می‌زنند. نماینده مجلس باید جمهوری اسلامی را قبول داشته باشد نه به شعار و برای رأی جمع کردن از مسائل روز اطلاع داشته باشد.

وی افزود: نماینده مجلس باید مثل مرحوم مدرس باشد؛ مدرس در ذات وجودش خدمت به مردم خدمت به اسلام و مسلمین بود و شجاعانه ایستاد. نماینده باید مسائل را تشخیص دهد اگر آمریکا یا قدرتی تشر زد، نترسد و محکم وسط میدان بایستد.

امام جمعه عسلویه ادامه داد: مسئله انتخابات خیلی مهم است و دارای اهمیت زیاد است. این انتخابات میدان جنگ ما با دشمن است و باید آینده و سرنوشت خود را در انتخابات انتخاب کنیم. اگر سهل انگاری کنیم به دیگران اجازه داده‌ایم که سرنوشت ما را تعیین کنند.

هاشمی نژاد گفت: یک مسؤول که رئیس جمهور بوده نسبت به انتخابات حرف‌های ناامید کننده می‌زند. کسی رئیس جمهور مملکت بوده نگاه زشت و خیلی بدی به انتخابات دارد. شما در این مملکت مسئول بودید الان موضعتان چرا اینگونه است.