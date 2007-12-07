محور بحثهای بزرگترین گردهمایی ادیان جهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نت، گری بوما رئیس روابط بین ادیان و فرهنگها در یونسکو اظهار داشت: دستورالعمل این گردهمایی دربرگیرنده تغییرات جوی، عدالت اجتماعی و مصالحه بومیان است.

وی افزود: سخنرانیهای بسیار برجسته‌ای درباره هر موضوع ارائه و کارگاههای متعددی نیز طی روزهای گردهمایی برگزار می‌شوند، علاوه بر آن برای گروههای دینی در اماکن متعددی تسهیلات نیایشی در نظر گرفته شده‌ است.

بوما که در دانشگاه موناش نیز تدریس می‌کند و ریاست هیئت مدیره این پارلمان در ملبورن را برعهده دارد، گفت: سخنرانهایی که برای مراسم آماده می‌شوند تلاش می‌کنند بگویند کیستند و دین چگونه به آنها برای اقدام و گوش سپردن به سایرین ترغیب کرده و چگونه دین آنها را برای اتخاذ رویکرد مناسب به دنیا انگیزه‌دار کرده است.

وی یادآور شد: تمام شرکت‌کنندگان در این همایش از این فرصت برخوردارند که اعلام کنند چگونه دین آنها می‌تواند در شکل دادن به جهان دیگران را یاری کند.

ملبورن در پی رقابت با سنگاپور و دهلی نو میزبانی بزرگترین رویداد بین ادیان جهان را در سال 2009 به دست آورد. شورای پارلمان ادیان جهان انتظار دارد طی این رویداد 10 هزار نفر برای این رخداد یک هفته‌ای به استرالیا سفر کنند.

گردهمایی بزرگ ادیان برای نخستین بار در سال 1893 در شیکاگو برگزار و شورای پارلمان ادیان جهان رهبران دینی و مؤمنان بسیاری را گردهم جمع کرد.

این رویداد هر پنج سال یکبار برگزار می‌شود و در سالهای گذشته رهبران دینی بسیاری چون دالایی لاما در آن شرکت کرده‌اند.