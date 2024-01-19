سید مازیار رضوی در حاشیه برگزاری برنامه روز هوای پاک در آستارا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۹ دیماه روز ملی هوای پاک نامگذاری شده چرا که هوای پاک یک حقوق عامه است و کلید اصلی کاهش آلودگی هوا مشارکت مردم و افزایش هماهنگی بین بخشی است.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان افزود: آلودگی هوا به عنوان یک چالش جهانی و فرامرزی دارای آثار گسترده‌ای بوده که می‌توان به اثرات جبران ناپذیر آن بر سلامت انسان که از اصلی ترین عوامل مرگ و میر در سطح جهان به شمار می‌رود اشاره کرد.



وی با اشاره به اینکه نقش مدارس در تحقق طرح کاشت یک میلیارد درخت پررنگ است، تصریح کرد: ترویج و توسعه فرهنگ زیست محیطی در جامعه از طریق تقویت و گسترش فعالیت‌های آموزشی امکان پذیراست که این مهم همواره در آموزش و پرورش مدارس گیلان مورد توجه قرار گرفته است.

رضوی با اشاره به اجرای مراسم روز ملی هوای پاک در شهرستان آستارا گفت: به مناسبت این روز منابع طبیعی با مشارکت محیط زیست و همه اقشار مردم و گروه‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراسمی در پارک طبیعت گردی آستارا برگزار شد.

وی ادامه داد: در این مراسم همچنین در راستای پویش ملی مردمی کاشت یک میلیارد درخت ۵۰۰ اصله نهال توسط مردم و مسؤولان کاشته شد که امیدواریم این پویش‌ها و کاشت نهال حتی اگر نمادین هم باشد بتواند حفاظت و توسعه منابع طبیعی و جنگل کاری را در استان گیلان به همراه داشته باشد.

گفتنی است؛ پیاده روی و طبیعت گردی، مسابقه عکاسی، نهال کاری و اهدای هدایا از بخش‌های مختلف مراسم روز گرامیداشت هوای پاک در آستارا بود.