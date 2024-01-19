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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۰۶

سرپرست منابع طبیعی گیلان:

نقش مدارس در تحقق طرح کاشت یک میلیارد درخت پررنگ است

نقش مدارس در تحقق طرح کاشت یک میلیارد درخت پررنگ است

آستارا- سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به کاشت طرح یک میلیارد درخت در کشور گفت: نقش مدارس در تحقق طرح کاشت یک میلیارد درخت پررنگ است.

سید مازیار رضوی در حاشیه برگزاری برنامه روز هوای پاک در آستارا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۹ دیماه روز ملی هوای پاک نامگذاری شده چرا که هوای پاک یک حقوق عامه است و کلید اصلی کاهش آلودگی هوا مشارکت مردم و افزایش هماهنگی بین بخشی است.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان افزود: آلودگی هوا به عنوان یک چالش جهانی و فرامرزی دارای آثار گسترده‌ای بوده که می‌توان به اثرات جبران ناپذیر آن بر سلامت انسان که از اصلی ترین عوامل مرگ و میر در سطح جهان به شمار می‌رود اشاره کرد.

نقش مدارس در تحقق طرح کاشت یک میلیارد درخت پررنگ است


وی با اشاره به اینکه نقش مدارس در تحقق طرح کاشت یک میلیارد درخت پررنگ است، تصریح کرد: ترویج و توسعه فرهنگ زیست محیطی در جامعه از طریق تقویت و گسترش فعالیت‌های آموزشی امکان پذیراست که این مهم همواره در آموزش و پرورش مدارس گیلان مورد توجه قرار گرفته است.

رضوی با اشاره به اجرای مراسم روز ملی هوای پاک در شهرستان آستارا گفت: به مناسبت این روز منابع طبیعی با مشارکت محیط زیست و همه اقشار مردم و گروه‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراسمی در پارک طبیعت گردی آستارا برگزار شد.

وی ادامه داد: در این مراسم همچنین در راستای پویش ملی مردمی کاشت یک میلیارد درخت ۵۰۰ اصله نهال توسط مردم و مسؤولان کاشته شد که امیدواریم این پویش‌ها و کاشت نهال حتی اگر نمادین هم باشد بتواند حفاظت و توسعه منابع طبیعی و جنگل کاری را در استان گیلان به همراه داشته باشد.

نقش مدارس در تحقق طرح کاشت یک میلیارد درخت پررنگ است

گفتنی است؛ پیاده روی و طبیعت گردی، مسابقه عکاسی، نهال کاری و اهدای هدایا از بخش‌های مختلف مراسم روز گرامیداشت هوای پاک در آستارا بود.

کد مطلب 5998722

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