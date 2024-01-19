به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلا امام این شهر ضمن بیان اینکه عملیات اخیر سپاه و شلیک موشکی به سمت محل استقرار تروریست‌ها اقدامی شایان تقدیر است، ابراز داشت: ایران بار دیگر در این عملیات‌ها اقتدار خود را در منطقه به رخ جهانیان کشاند.

وی ضمن بیان اینکه این عملیات‌ها هشداری به رژیم صهیونیستی نیز بود، افزود: حرکت اخیر سپاه این نکته را به رژیم کودک کش نشان داد که در امان نیستند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه دیگر اهداف این عملیات‌ها انتقام از تروریست‌ها پیرامون به شهادت رساندن مردم کرمان و فرماندهان مقاومت بوده است، ابراز داشت: سپاه این نکته را نیز خواست به دنیا نشان دهد که در برابر عملیات تروریستی علیه مردم ساکت نخواهد ماند.

مطیعی ضمن بیان اینکه امنیت همواره یکی از خط قرمزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است، تصریح کرد: هر حرکتی که بخواهد این خط قرمز را زیر سوال ببرد با پاسخ سخت همراه خواهد بود چرا که سپاه در دفاع از مردم کوتاهی نمی‌کند.

وی ضمن بیان اینکه ایران با داشتن سربازان گمنام امام زمان (عج) آماده حراست از مرزها است، افزود: تمام حرکات دشمن در مرزها و بیرون و داخل رصد و با اشراف اطلاعاتی خنثی می‌شود.