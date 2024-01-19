ملت ایران با حضور در انتخابات پایبندی به انقلاب را نشان خواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد خرم آبادی در خطبه‌های نماز جمعه گناوه با تبریک میلاد امام جواد (ع) و حضرت امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر گفت: در روایات اسلامی پیرامون احترام به پدر و مادر تاکید فراوان شده است و باید در احترام به والدین تلاش مضاعف داشته باشیم.

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به آغاز ماه بافضیلت رجب و ایام البیض افزود: باید از فرصت‌های ماه پرفضیلت رجب و ایام اعتکاف با عبادت و روزه داری برای تزکیه و پاکی نفس خود بهره ببریم و زندگی خود را متبرک و بابرکت کنیم.

وی با اشاره به حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گروه‌های تروریستی در پاسخ به اقدام تروریستی در سالروز شهادت شهید سلیمانی گفت: این پاسخ دندان شکن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باعث شادی و شعف در جامعه شد.

امام جمعه موقت گناوه بیان کرد: نیروهای جان بر کف سپاه پاسداران با این جواب دندان شکن انتقام حمله تروریستی کرمان در مراسم سالگرد شهید سردار سلیمانی را گرفتند هر چند انتقام کامل زمانی انجام خواهد شد که رژیم اشغالگر صهیونیستی با خاک یکسان و از روی زمین محور شود.

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در اجلاسیه و دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور تصریح کرد: در این دیدار مقام معظم رهبری فرمودند: حضور، خواست و اقدام مردم یک اصل اساسی در اسلام است و این سه جز اصول اساسی جمهوری اسلامی است.

وی اضافه کرد: رهبری در ادامه فرمودند که مردم ایران صبور، وفادار و به اسلام و انقلاب علاقه مند و دارای هوشمندی و فداکاری هستند و این مردم حتی با ظواهر متفاوت که دارند مؤمن هستند و دلشان با خدا است و باید به معنای واقعی کلمه قدر آنها را دانست.

وی گفت: رهبری مقاومت و ایستادگی مردم مظلوم غزه را باعث تحسین جهانیان و ترویج اسلام و توجه ملت‌ها به قرآن دانستند و فعالیت ملت یمن و دولت انصارالله را در دفاع از مردم غزه مصداق بارز جهاد فی سبیل الله بیان فرمودند.

وی با اشاره به حمله موشکی آمریکا و انگلیس به یمن ادامه داد: حرکت مذبوحانه و حمله موشکی آمریکا و انگلیس به یمن چهره خبیث و جنگ طلبانه این کشورها و نوکران آنها را نشان و به افکار عمومی جهان ثابت کرد که این استعمارگران تنها به فکر منافع خود هستند.

وی گفت: مقام معظم رهبری در بخش دیگری از این دیدار ماه رجب را از بافضیلت ترین ماه‌های سال بیان فرمودند و آحاد مردم و مؤمنان را به استفاده هر چه بیشتر از این نعمت بزرگ الهی و ادعیه و توسل و استغفار در این ماه توصیه فرمودند.

حجت الاسلام خرم آبادی خاطرنشان کرد: رهبری فرمودند که ائمه جمعه فرصت خوبی که نصیب آنها شده را برای دعوت مردم در انتخابات پیشرو به خوبی استفاده کنند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: مردم شهیدپرور ایران اسلامی در انتخابات یازدهم اسفندماه حضور حداکثری خواهند داشت و به دشمنان نشان خواهند داد که با وجود برخی مشکلات دست از انقلاب بر نخواهند داشت و همیشه در صحنه حضور دارند.