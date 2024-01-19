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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

مردم خوزستان از اقدام‌ سپاه علیه گروه‌های تروریستی حمایت کردند

مردم خوزستان از اقدام‌ سپاه علیه گروه‌های تروریستی حمایت کردند

اهواز- مردم شهرهای مختلف استان خوزستان با برگزاری تجمعی بعد از اقامه نماز جمعه از اقدام‌ سپاه پاسداران علیه گروه‌های تروریستی و برخورد قاطعانه با آنان حمایت و قدردانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در تجمع ظهر جمعه مردم خوزستان، قشرهای مختلف مردم از جمله پیر و جوان، کودک و نوجوان، زن و مرد حضور یافتند تا حمایت خود را از سپاه پاسداران اعلام کنند.

مردم اهواز با تجمع پرشور خود در بلوار آیت الله بهبهانی اهواز جنایت‌های سفاکانه رژیم کودک‌کش و جعلی صهیونیستی را محکوم و از مردم مظلوم فلسطین حمایت کردند.

مردم اهواز در این تجمع که از مصلای امام خمینی (ره) آغاز شد با در دست داشتن پرچم فلسطین و با سر دادن شعارهایی همچون «مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا» حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی را محکوم کردند.

کد مطلب 5998750

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