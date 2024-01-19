به گزارش خبرگزاری مهر مهدی خدابخشی در نشست ایسنا با موضوع «بررسی وضعیت کیفیت هوای استان همدان» به مناسبت هفته هوای پاک، با بیان اینکه خوشبختانه امسال روزهای آلودگی-گردوغبار در فصل گرم و پایداری جوی در فصل سرد- نسبت به سال قبل بهتر شده است و روزهای آلوده کمتری داشتیم، مطرح کرد: بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت، آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ‌ومیر در دنیاست و این خیلی عجیب و نگران‌کننده است که از هر ۹ مرگ، یک موردش به علت آلودگی هواست و این زنگ خطری برای مسئولان و سیاستگذاران است که بیشتر در این زمینه کار کنند.

وی با اشاره به اینکه مرگ نزدیک به هفت میلیون نفر در سال در دنیا به علت آلودگی هوا آمار نگران‌کننده‌ای است، خاطرنشان کرد: در استان به ویژه شهر همدان در طول سال دو نوع آلودگی داریم که یکی در فصل گرم و ناشی از گردوغباری است که عمدتاً از مناطق غربی کشور وارد استان می‌‎شود و دیگری ناشی از مصرف سوخت و ذرات و گازهایی است که در فصول سرد در آذر، دی و بهمن‌ماه به علت پایداری هوا در شهر همدان شاهد هستیم.

خدابخشی ادامه داد: بحث گردوغبار استان را دربرمی‌گیرد اما بحث پایداری هوا عمدتاً شهرهای پرجمعیت را به شکلی متأثر می‌کند که بیشتر شهر همدان و بعضاً شهر ملایر و تا حدودی نهاوند است.

وی بیان کرد: به جز این طبقه‌بندی، آلودگی هوا در فضای آزاد و داخل به وقوع می‌پیوندد؛ آلودگی هوای داخل را هم داریم و نمی‌شود صرفاً به آلودگی هوای آزاد بپردازیم. سالانه عده‌ای به علت مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در هوای داخل از بین می‌روند همچنین مسمومیت‌های ناشی از مصرف شوینده‌ها در هوای داخل رخ می‌دهد که در استان کمتر داریم. به علاوه بحث مصرف سوخت‌های جامد را شاهد هستیم که عمدتاً به خاطر وسایل گازسوز همچون اجاق و تنور در بسیاری از خانه‌های موجود در مناطق کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خدابخشی اظهار کرد: اگر از آلودگی هوای داخل بگذاریم، آلودگی هوا بعد از دخانیات دومین عامل مهم مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر است که اگر بتوانیم این دو عامل را کنترل کنیم، بخش عمده‌ای از بیماری‌های منتسب به بیماری‌های غیرواگیر کنترل می‌شود که کار سختی است چرا که بحث آلودگی هوا چندبعدی است.

وی در ادامه گفت: شاید در فصول گرم سال بیشترین علت آلودگی هوا ناشی از ورود گردوغبار از کشورهای غربی همچون عراق، عربستان و کویت بود اما متأسفانه طی چند سال اخیر شاهد ورود گردوغبار از مناطق مرکزی کشور همچون کویر قم، اصفهان، یزد و مناطقی از استان مرکزی هم هستیم و این جای نگرانی دارد که باید به آن بپردازیم، به جز این موارد، در استان نیز چشمه‌های گردوغبار داریم که باید برای کنترل آن برنامه‌هایی مناسب همچون بیابان‌زدایی و جنگل‌زایی داشته باشیم.

مسئول برنامه پایش کیفیت هوای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در گزارش کمی‌سازی و بررسی بیماری‌های منتسب به آلودگی هوا در حال حاضر تنها یک آلاینده مورد بررسی قرار می‌گیرد این در حالیست که شش آلاینده معیار شامل PM۱۰ ،PM۲.۵ ،SO۲ ،NO۲ ،CO و گاز ازن داریم و اگر می‌خواهیم بررسی درستی انجام شود باید تمام آلاینده‌ها را بررسی کنیم.