دکتر رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محدود کردن پذیرش در برخی رشته ها که تقاضای ورود به آنها از سوی داوطلبان کم است و یا تعداد فارغ التحصیلان این رشته ها بسیار زیاد هستند چه در مقطع کارشناسی و چه در مقطع کارشناسی ارشد، یکی از سیاستهای وزارت علوم در دفتر گسترش آموزش عالی است.

وی اظهار داشت: به دلیل برخی حساسیتها نمی توان نام این رشته ها را عنوان کرد اما مجموعه بررسیها بر این است که توسعه دولتی در این رشته ها به صلاح نیست و بهتر است پذیرش در این رشته ها را محدود کنیم.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت : از سوی دیگر محور اصلی گسترش به طور جدی در زمینه توسعه تحصیلات تکمیلی است و هدف این است که تا پایان برنامه چهارم توسعه 30 درصد آموزش عالی دولتی به تحصیلات تکمیلی اختصاص یابد. در حال حاضر در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد شبانه به اهداف ترسیم شده نزدیک هستیم و تنها در دوره کارشناسی ارشد روزانه فاصله بیشتر است.

وی اضافه کرد: از این رو در تلاش هستیم موانع موجود در دانشگاهها برای ایجاد ظرفیت جدید برطرف شود. این موانع ممکن است در زمینه سقف پذیرش قوانین دانشگاهها و حق التدریس باشد که برای رفع این مشکلات کمیته های موجود در دفتر گسترش نیز بازنگری شده است تا برای توسعه تحصیلات تکمیلی شتاب بهتری داشته باشیم.