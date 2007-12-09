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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۴

برزویی به مهر خبر داد:

پذیرش دانشجو در برخی رشته‌های دانشگاهی محدود می‌شود

پذیرش دانشجو در برخی رشته‌های دانشگاهی محدود می‌شود

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی از محدود شدن پذیرش دانشجو در رشته های کم متقاضی خبر داد.

دکتر رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محدود کردن پذیرش در برخی رشته ها که تقاضای ورود به آنها از سوی داوطلبان کم است و یا تعداد فارغ التحصیلان این رشته ها بسیار زیاد هستند چه در مقطع کارشناسی و چه در مقطع کارشناسی ارشد، یکی از سیاستهای وزارت علوم در دفتر گسترش آموزش عالی است.

وی اظهار داشت: به دلیل برخی حساسیتها نمی توان نام این رشته ها را عنوان کرد اما مجموعه بررسیها بر این است که توسعه دولتی در این رشته ها به صلاح نیست و بهتر است پذیرش در این رشته ها را محدود کنیم.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت : از سوی دیگر محور اصلی گسترش به طور جدی در زمینه توسعه تحصیلات تکمیلی است و هدف این است که تا پایان برنامه چهارم توسعه 30 درصد آموزش عالی دولتی به تحصیلات تکمیلی اختصاص یابد. در حال حاضر در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد شبانه به اهداف ترسیم شده نزدیک هستیم و تنها در دوره کارشناسی ارشد روزانه فاصله بیشتر است.

وی اضافه کرد: از این رو در تلاش هستیم موانع موجود در دانشگاهها برای ایجاد ظرفیت جدید برطرف شود. این موانع ممکن است در زمینه سقف پذیرش قوانین دانشگاهها و حق التدریس باشد که برای رفع این مشکلات کمیته های موجود در دفتر گسترش نیز بازنگری شده است تا برای توسعه تحصیلات تکمیلی شتاب بهتری داشته باشیم.

کد مطلب 599877

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