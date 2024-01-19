مردم حضور در انتخابات را یک وظیفه الهی بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی نکونام در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اظهار کرد: در ماه رجب دو چیز برای ما بسیار مهم است یکی مسئله استغفار است و بازگشت به سوی پروردگار که باید زمینه آن فراهم شود و نکته دوم که خیلی مهم بوده نگاه و باور توحیدی است.

وی با اشاره به اینکه نگاه توحیدی در هرکس قوت پیدا کرد، ایمان می‌شود تصریح کرد: ایمان اگر قوت پیدا کند برکات زیادی به دنبال آن خواهد آمد، ماه رجب ماه قوت ایمان است و ما باید این فرصت‌ها را جدی بگیریم.

حجت الاسلام نکونام با اشاره به میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر بیان داشت: باید جایگاه پدری مغتنم شمرده شود، پدرها حق خود را ادا کنند و جایگاه آنها در جامعه حفظ شود.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش رو اذعان کرد: اعتکاف از جمله برنامه‌های مهم این هفته بوده و امید است اعتکاف امسال متفاوت‌تر و برجسته‌تر از هر سال باشد.

حجت الاسلام نکونام ادامه داد: اعتکاف زمینه گسترده‌تری برای جوانان و نوجوانان فراهم می‌کند تا بتوانند از برکات این ایام بیشتر استفاده و رشد کنند.

وی همچنین به ایام دهه فجر اشاره کرد و گفت: یکی از وقایع که بسیار مهم است مسئله ممانعت برای عدم ورود امام بود، بختیار فرودگاه رو بست که مانع از این شود که امام به کشور وارد شود، آنها می‌خواستند نور خورشید را با دهان خاموش کنند اما خیالات آنها باطل بود و انقلاب به خواست خداوند شکل گرفت و ادامه پیدا کرد.

حجت الاسلام نکونام با اشاره به اینکه حق راه خود را ادامه می‌دهد گفت: دشمنان می‌خواستند انقلاب را خدشه دار کنند اما هیچگاه پیروز نخواهند شد.

وی در بخش دیگر از صحبت‌های خود به مسئله غزه اشاره کرد و بیان داشت: مردم غزه در مقابل صهیونیست ایستادگی کردند، دشمنان آنها نتوانستند کاری را از پیش ببرند و روسیاهی برایشان باقی ماند و عقب نشینی کردند.

امام جمعه شهرکرد ادامه داد: انتقام سخت هنوز مانده است اما همین که آغاز شد دشمنان فهمیدند که ایران اسلامی از آن کشورهایی نیست که بگوید و عمل نکند، انتقام می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد که دشمنانش هرجور که بخواهند تصمیم بگیرند.

حجت الاسلام نکونام ضمن تشکر از سپاه پاسداران که این عملیات را دقیق و حساب شده انجام داد گفت: دشمنان بدانند که ما اجازه نمی‌دهیم که کسی بخواهد خدشه‌ای به کشور ما وارد کند در غیر این صورت جواب کوبنده‌ای می‌گیرند.

وی بیان داشت: رهبر معظم انقلاب به مسئله مردم تاکید زیادی داشتند و حضور آنها را در همه صحنه‌ها را بسیار مهم دانستند.

حجت الاسلام نکونام خاطر نشان کرد: مردم را مسئولین باید دلگرم و پرنشاط نگه دارند تا بتوانند با شادابی در انتخابات شرکت کنند و با عشق و شور به عنوان تکلیف الهی رأی دهند.