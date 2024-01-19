به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر بیان کرد: حضور، نقش و خواست مردم یک اصل اسلامی است، رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ص) با تکیه با مردم حکومت اسلامی تشکیل و گسترش داد و با اعتماد به مردم در مقابل دشمنان ایستاد.

امام جمعه موقت بوشهر، حضور و نقش‌آفرینی مردم در قیام ولی خدا را یک اصل اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس آیات قرآن و مجموعه احکام اسلامی حضور مردم به اسلام حیات، اقتدار و عزت می‌دهد.

خطیب نماز جمعه بوشهر، با بیان اینکه امام جمعه وظیفه دارد اخبار جهان و کشور و منطقه را اطلاع‌رسانی کند افزود: مقام معظم یکی از خطرات مهم در تهدید آینده جامعه اسلامی را موضوع هولناک پیری و از بین رفتن جمعیت جوان کشور اعلام کردند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، موضوع پیری جامعه را یک مسئله داخلی و توطئه خارجی دانست و خاطرنشان کرد: دشمنان و مستکبران عالم این سیاست را در تمام جهان از جمله ایران اجرایی کرده‌اند.

وی، از بین رفتن جمعیت پیشران کشور را یک تهدید برای آینده نظام دانست و تأکید کرد: جمعیتی که کشور را به افق‌ها نزدیک و در برابر توطئه دشمن دفاع می‌کند و به پیشرفت می‌رساند، جمعیت جوان است که باید به موضوع فرزندآوری توجه ویژه شود.

امام جمعه موقت بوشهر، با بیان اینکه سبک زندگی تغییر کرده است افزود: تأخیر در ازدواج‌ها از موضوعات مهم است که در تغییر سبک زندگی انسان‌ها دشمن کار کرده و این یک توطئه است برای اینکه جمعیت جوان جامعه بگیرند تا هر نوع سیاست، کار و برنامه‌های خود به دلخواه اجرایی و مردم را استثمار کنند.

اسماعیلی، انجام اعمال الهی را وظیفه انسان‌های با ایمان دانست و تأکید کرد: فرزندآوری، ازدواج‌های به هنگام، جمع‌آوری فرهنگ تجرد و فردگرایی از وظایف انسان‌های با ایمان است.

خطیب نماز جمعه بوشهر، با بیان اینکه مقام معظم رهبری حضور مردم مؤمن، متدین، وفادار در صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف را بی‌نظیر اعلام کردند و افزود: تکریم و خدمت‌رسانی و تلاش واقعی برای مردم از تأکیدات مقام معظم رهبری است.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر نقش و حضور مردم در انتخابات را یک وظیفه و حق برای آحاد جامعه دانست و تأکید کرد: انتخابات و حضور مردم در ایران اسلامی مظهر اقتدار و مردم سالاری دینی است و اقتدار، اتحاد، شوکت کشور را به رخ دشمنان می‌کشاند و امنیت آفرین است.

وی، دلسرد کردن مردم را توطئه همیشگی دشمنان دانست و تصریح کرد: توطئه دشمنان در دلسرد کردن مردم این است که مردم در پای صندوق‌های اخذ رأی حضور نداشته و نسبت به سرنوشت کشور بی اهمیت باشند.

امام جمعه موقت بوشهر، پایین بودن مشارکت‌های مردم در انتخابات را از خواسته دشمنان دانست و بیان کرد: اگر بخواهیم خواسته دشمنان محقق نشود باید در انتخابات ۱۱ اسفند و پای صندوق‌های اخذ رأی حضور حداکثری داشته باشیم و اگر حضور ضعیف باشد قطعاً دشمنان برای جامعه اسلامی ناامنی ایجاد می‌کنند.

اسماعیلی، انتخابات را در متن دین اسلام دانست و تأکید کرد: انتخابات در آموزه‌ها و احکام اسلامی قرار دارد و حضور در انتخابات ضمن نشان دادن اقتدار حکومت، اعتبار، ابهت و احترام کشورها به جامعه اسلامی افزایش می‌دهد و همه وظیفه دارند در این مظهر اقتدار مشارکت حداکثری داشته باشند.

خطیب نماز جمعه بوشهر، با تأکید بر حل مشکلات و تحقق مطالبات مردم و مبارزه با گرانی قیمت کالاها، بیکاری گفت: باید زمینه نقش‌آفرینی مردم در انتخابات ۱۱ اسفند و ناکامی دشمنان و افزایش اقتدار ایران اسلامی بیش از پیش فراهم شود.

وی مقاومت، شجاعت، صلابت مردم یمن در مبارزه با ظالمان جهان و در رأس آنها آمریکای جنایتکار و انگلیس خبیث را مورد ستایش قرار داد و تصریح کرد: ملت یمن نشان داد که هیبت دشمنان پوشالی است، واقعی نیست، یمن با ۹ سال در محاصره کامل زمینی، دریایی، اکنون بینی آمریکا را در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب به خاک مذلت مالید، اما دشمنان هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند، و در برابر ملت مقتدر یمن مستاصل و ناتوان هستند.

وی، با بیان اینکه امروز جبهه مقاومت فلسطین، یمن، حزب‌الله مظلومیت و اقتدار خودشان و عظمت اسلام را به جهان اعلام کردند گفت: این ملت مظلومیت خودشان را با خون کودکان غزه، آوارگی‌ها، تخریب‌ها و اقتدار خودشان را با استقامت، صبر، مقاومت و عظمت اسلام و قرآن و با ایمان به خدا به همه جهان نشان می‌دهد و ان‌شاءالله با این صبر و مقاومت فاتح قلوب مردم در تمام دنیا و نابودی این رژیم منحوس اسرائیل خواهد شد.

امام جمعه موقت بوشهر با قدردانی از پاسخ مقتدرانه و در هم شکننده نیروهای مسلح ایران اسلامی در شکستن مواضع گروه‌های تروریستی در شرق و غرب کشور اضافه کرد: تقاضا می‌شود تا برچیدن شدن عوامل ناامنی و ترور مردم این برخوردها ادامه داشته باشد و ان‌شاءالله کشورهای همسایه هم حواسشان باشد بیشتر مراقبت کنند چراکه تولد، زندگی و ادامه حیات این گروه‌های تروریستی به نفع هیچکدام از کشورها نیست و تنها به نفع آمریکای جنایتکار است.

اسماعیلی، با اشاره به اینکه ایام معنوی اعتکاف در پیش داریم گفت: از برنامه‌ریزی صورت گرفته در برگزاری مراسم اعتکاف در استان بوشهر قدردانی می‌شود و از مسئولان و خادمان دینی تقاضا می‌شود شرایط لازم برای برگزاری و حضور حداکثری جوانان در مراسم معنوی اعتکاف در نقاط مختلف استان فراهم کنند