به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عسگری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر آبگرم با اشاره به برگزاری اجلاسیه ائمه جمعه کشور اظهار کرد: جلسات بسیار مفید با حضور رؤسای جمهور و مجلس، وزرای اقتصاد، امورخارجه برگزار شد و دغدغه‌ها و مشکلات مردم مطرح و پاسخ داده شد.

وی با اشاره به دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با مقام معظم رهبری بیان کرد: مهمترین بخش سخنان حضرت آقا، لزوم توجه، محبت و قدرشناسی از مردم نجیب و عزیز ایران اسلامی بود که همیشه در همه ی صحنه‌های حمایت از نظام اسلامی حضور با قدرت داشته‌اند.

امام جمعه آبگرم با اشاره به از عملیات هوشمندانه و قدرتمندانه سپاه در حمله به مقرهای تروریست‌های داعشی و موساد عنوان کرد: این حمله مقتدرانه به دشمنان این پیام مهم را داد که هرکس در هر نقطه‌ای به کشور عزیز ما ضربه‌ای وارد کند، هیچ جای دنیا برای او امن نخواهد بود.

وی تاکید کرد: هرکسی آسیبی به این ملت برساند دست قدرت ایران اسلامی او را منکوب و مقهور خود خواهد کرد.

حجت الاسلام عسگری در پایان یادآور شد: حضور در انتخابات هم وظیفه و هم حق مردم است و از مردم باید از حق مسلم خویش استفاده کنند و مثل دوره‌های قبل با قدرت و صلابت بیشتری در انتخابات شرکت کنند.