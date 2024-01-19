به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی به میزبانی مسجد جامع این شهر با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با ائمه جمعه سراسر کشور، بیان کرد: توجه به مردم در فریضه نماز جمعه نشانه‌ای از جایگاه اساسی مردم در اسلام است و لذا معظم له بارها در سخنرانی خودشان در جمع ائمه جمعه از کلید واژه مردم استفاده کردند.

وی با بیان اینکه همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند کارها را در همه مراحل باید به مردم سپرد، افزود: حضور فعال مردم در همه صحنه‌ها، خدمت گزاری به مردم در همه زمان‌ها و شرایط و همچنین واگذاری کارها با زمینه سازی مناسب به مردم، از محورهای سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع ائمه جمعه بود.

امام جمعه میامی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند که مردم ایران مردمی عمیقاً دوست داشتنی و مؤمن هستند، تاکید کرد: برخی کسانی که ظواهر ملتزم عملی به اسلام را هم ندارند، دل‌های خود را با خدا می‌بینند و لذا مردم ما مردم مؤمن و بسیار خوبی هستند.

عزیزی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره انتخابات و همچنین شرایط سیاسی روز نیز تاکیداتی کردند که از جمله آنها می‌توان به رعایت تقوای سیاسی اشاره کرد، گفت: تقوای سیاسی خنثی کننده جنگ روانی دشمن است.

وی با بیان اینکه اسلام دینی سیاسی است و همه مسلمانان باید در صحنه سیاسی حضور داشته باشند، افزود: همانطور که معظم له تاکید کردند، حضور مردم در انتخابات هم وظیفه و هم حق است.

امام جمعه میامی با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات به معنای واقعی کلمه لازم است، ابراز کرد: مشارکت تنها تکلیف نیست بلکه یک حق برای مردمی ایران است تا بتوانند قانون گذاران و مجریان قانون و یا اعضای خبرگان رهبری را برگزینند.

عزیزی با بیان اینکه مردم این شهرستان در تمام ادوار انتخابات بالاترین مشارکت‌ها را داشته‌اند، بیان کرد: امروز باید با بیان امامین انقلاب همه‌مان پرشور در صحنه انتخابات حضور داشته باشیم تا مشتی بر دهان یاوه گویان بزنیم.