مشارکت بیش از ۲۸ هزار نفر در طرح قرآنی «بشری»

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی ظهر جمعه در بازدید از دوره تربیت مربی روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم با اشاره به اجرای طرح بشری در کشور اظهار کرد: بیش از ۱۲ هزار نفر به صورت مستقیم و ۲۸ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در این طرح مشارکت دارند.

وی افزود: یکی از الزامات جامعه اسلامی تراز و مترقی آشنایی مردم با مفاهیم قرآنی و همچنین روخوانی قرآن کریم است و باید به دنبال ترویج این مفاهیم باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: جامعه قرآنی جامعه‌ای است که مشهون از خیرات و برکات است و بدون شک انس جامعه با قرآن برکات زیادی خواهد داشت.

وی در پایان با بیان اینکه راه حفظ قرآن کریم از روان‌خوانی و درست خوانی می‌گذرد یادآور شد: اجرای طرح بشری می‌تواند در توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه مؤثر باشد.