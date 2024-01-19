  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۴۴

وزیر ارشاد مطرح کرد؛

مشارکت بیش از ۲۸ هزار نفر در طرح قرآنی «بشری»

مشارکت بیش از ۲۸ هزار نفر در طرح قرآنی «بشری»

قزوین- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مشارکت بیش از ۲۸ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در طرح قرآنی «بشری» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی ظهر جمعه در بازدید از دوره تربیت مربی روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم با اشاره به اجرای طرح بشری در کشور اظهار کرد: بیش از ۱۲ هزار نفر به صورت مستقیم و ۲۸ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در این طرح مشارکت دارند.

وی افزود: یکی از الزامات جامعه اسلامی تراز و مترقی آشنایی مردم با مفاهیم قرآنی و همچنین روخوانی قرآن کریم است و باید به دنبال ترویج این مفاهیم باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: جامعه قرآنی جامعه‌ای است که مشهون از خیرات و برکات است و بدون شک انس جامعه با قرآن برکات زیادی خواهد داشت.

وی در پایان با بیان اینکه راه حفظ قرآن کریم از روان‌خوانی و درست خوانی می‌گذرد یادآور شد: اجرای طرح بشری می‌تواند در توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه مؤثر باشد.

کد مطلب 5998797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها