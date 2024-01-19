به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی زارعی پور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر سرفاریاب افزود: بر اساس دیدگاه امامین انقلاب مردم صاحبان و سرمایه‌های اصلی نظام هستند و آگاهی از امور حق مردم است.

وی افزود: انتخاب آگاهانه افراد توانمند، دلسوز و معتقد به اصول نظام، زمینه مشارکت، سهیم شدن و آگاهی مردم از مسائل مختلف کشور را ایجاد خواهد کرد.

امام جمعه سرفاریاب با بیان اینکه افزایش بی رویه مصرف انرژی بخصوص در شهرهای بزرگ از عوامل مهم آلودگی هوا هستند، گفت: زیاد شدن شهرها، ترویج فرهنگ شهر نشینی و افزایش بی رویه مصرف انرژی بخصوص در شهرهای بزرگ از عوامل مهم آلودگی هوا هستند که همه در خصوص آن وظیفه دارند.

وی بیان کرد: باید با استفاده درست از نعمت‌های الهی در حوزه انرژی و تغییر رویه‌های اشتباه، آلودگی هوا را کاهش و سلامتی خود و محیط زیست را فراهم کنیم. امام جمعه سرفاریاب تصریح کرد: طب

اما جمعه سرفاریاب تصریح کرد: طبق فرمایش امام علی (ع) بنیاد محکمی که بر تقوا استوار است هرگز تباه نخواهد شد و کاشته تقوا هرگز تشنه نخواهد شد.

وی اظهار کرد: امروز دنیا به مردم غزه و مبارزان گروه‌های مقاومت به عنوان قهرمان نگاه می‌کنند که این از آثار و برکات صبر و توکل بر خداوند است و به فرمایش رهبر معظم انقلاب، مردم غزه با ایستادگی خود، اسلام را ترویج و قرآن را محبوب و انصارالله یمن نیز با بی توجهی به هشدارهای آمریکا و انگلیس و حمایت از مردم غزه به یک قدرت تبدیل شده و در مقابل رژیم صهیونیستی در نظر مردم دنیا ظالم و خونخوار و شکست خورده هستند.