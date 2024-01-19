نوزاد ۹ ماهه دهدشتی به یک بیمار جانی دوباره بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شهامت ظهر جمعه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: «رادوین شکرایی» کودک ۹ ماهه ای بود که در روز شنبه ۲۳ دی ماه، با تشنج به بیمارستان امام خمینی منتقل شد.

وی بیان داشت: این بیمار به بخش ICU منتقل شد اما مرگ مغزی این نوزاد توسط تیم پزشکی بیمارستان امام خمینی(ره) شهر دهدشت تأیید و با رضایت خانواده وی، یکی از اعضا، برای پیوند به بیماران نیازمند پس از برداشته شدن به بیمارستان فوق تخصصی بوعلی شیراز منتقل شد.

شهامت اظهار داشت: این اهدای عضو، دهمین اهدای عضو استان در سال جاری بود که پس از رضایت خانواده توسط تیم اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی شیراز کبد بیمار برای پیوند به شیراز انتقال یافت.