سارا حکمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، تا پایان وقت امروز شاهد ابرناکی، گاهی افزایش شدت وزش باد، تشکیل مه همراه با کاهش دما بویژه در نیمه شمالی و شرقی استان خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی فردا در اکثر نقاط استان جوی به نسبت پایدار همراه با افزایش دمای هوا پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: از روز یکشنبه تا سهشنبه هفته آینده به تناوب افزایش ابرناکی، وزش باد و سهشنبه شب وقوع بارشهای پراکنده در سطح استان دور از انتظار نیست.
حکمی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا شنبه صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد، اواخر وقت افزایش ابر پیش بینی کرد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته نیشابور با ۴- دمای صفر درجه سلسیوس سردترین و سرخس با بیشینه دمای ۱۸ درجه سلسیوس گرمترین شهرهای استان خراسان رضوی بودهاند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهر مشهد مقدس به ترتیب صفر و ۱۴ درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش باد از سبزوار با سرعت ۳۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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