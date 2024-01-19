خدمتگزاری در جشن نیمه شعبان توفیق الهی و باعث ناخرسندی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق نژاد بعد از ظهر جمعه در همایش تجلیل از فعالان مردمی نیمه شعبان که در شبستان کربلای مسجد مقدس جمکران برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع خدمتگزاران خالص حضرت ولی عصر (عج) در ایام نیمه شعبان، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که به ما عنایت کرد و اجازه داد تا برگزار کننده مراسم باشکوه ولادت حضرت حجت، امام زمان (عج) باشیم و این توفیق بزرگی است که به ما عنایت شده است.

وی ادامه داد: خدای متعال به ما توفیق داده تا با عمر، فکر، خلاقیت، مال و جانمان خدمتگذار جشن بزرگ نیمه شعبان باشیم و بابت این نعمت بسیار بزرگ و عظیم سپاسگزاریم.

تولیت آستان مسجد مقدس جمکران با تاکید بر اینکه دشمنان از این کار شما در ایام نیمه شعبان ناخشنود و ناراحت هستند و در فضای مجازی علیه شما و کار بزرگتان تبلیغ می‌کنند، تصریح کردند: این کار آنها به واسطه داشتن کینه از امام زمان (عج) و نظام اسلامی است و نشان می‌دهد کار شما نورانی و عالی است و باید با قدرت و تمام توان و امکاناتی که دارید ثابت قدم به انجام آن بپردازید.

حجت الاسلام اجاق نژاد در پایان با تاکید بر اینکه ما در مسجد مقدس جمکران خادم شما خدمتگزاران حضرت ولی عصر (عج) از هر کجای عالم که مشرف شدید هستیم و در حد توان از حرکت شما حمایت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: امسال با همت جمعی نیمه شعبانی با عظمت، نورانی و پرتوفیق را برگزار کرده و رضایت حضرت ولی عصر (عج) و زائرانش را فراهم کنیم.