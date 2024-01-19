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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۵۴

استاندار قزوین:

استقبال خوب از دوسالانه خوشنویسی نمایشگر اصالت هنر در قزوین است

استقبال خوب از دوسالانه خوشنویسی نمایشگر اصالت هنر در قزوین است

قزوین- استاندار قزوین گفت: حضور خوب هنرمندان از سراسر کشور، ارسال آثار و استقبال خوب از دوسالانه نشان داد هنر در این خطه اصالت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر جمعه در اختتامیه هفتمین دوسالانه خوشنویسی که در سالن شهید رجایی قزوین برگزار شد اظهار کرد: ایران اسلامی بزرگ در کنار همه داشته‌های خود که ما باید به دلیل داشتن حیات در این جغرافیا خدا را شاکر باشیم از نعمت اصالت داشتن هنر برخوردار است.

وی افزود: شکر گذاری برای زیستن در ایران اسلامی وظیفه سنگینی است که مردمان این دیار را در طریق و مسیری نگه می‌دارد که همیشه رو به تعالی و کمال است.

استاندار قزوین تاکید کرد: زیستن در ایران عزیز نعمت خدادادی است که اگر همه ما همیشه شکرگزار باشیم باز هم کم شکر کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: باید تلاش شود تا این داشته ارزشمند به نسل‌های بعدی منتقل شود تا آیندگان علاوه بر اینکه به این داشته تسلط پیدا کنند، قدردان و شکر گذار این داشته‌ها و اصالت باشند.

اعلایی تاکید کرد: میزبانی از هنرمندان برجسته کشور افتخار بزرگی است که برای قزوین حاصل شده است و باید از همه کسانی که زمینه این حضور و برگزاری جشنواره را فراهم کرده‌اند تشکر کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه از همه کسانی که ندای همراهی با یک واقعه اثرگذار در تاریخ هنر را لبیک گفته‌اند باید تشکر کنیم، یادآور شد: این حضور خوب هنرمندان از سراسر کشور، ارسال آثار و استقبال خوب از دوسالانه نشان داد هنر در این خطه اصالت دارد.

کد مطلب 5998840

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