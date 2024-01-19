تلاش دولت سیزدهم برای تغییرات فرهنگی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اسماعیلی که برای افتتاح هفتمین دوسالانه خوشنویسی به قزوین سفر کرده است روز جمعه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین اظهار کرد: از ۲ سال و اندی که از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد تمام تلاشمان بر این بود تا تغییرات فرهنگی کشور در تراز منویات مقام معظم رهبری شکل بگیرد و با وجود همه مشکلات با ورود به عرصه جشنواره‌ها و در زمینه‌های زیادی از جمله ساخت فیلم کارهای فاخر و ارزشمندی را به انجام رسانده‌ایم.

وی افزود: ساخت فیلم از زندگی شهدای والامقام و جلیل القدر، پرداختن به موضوعات مختلف در زمینه تئاتر، موسیقی و سرود و راه اندازی جشنواره سرود فجر از جمله کارهای انجام شده در این مدت بوده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در سایر حوزه‌های فرهنگی کشور نیز اتفاقات خوبی رقم خورده و زیرساخت‌های مناسبی نیز بنیان گذاشته شده، تصریح کرد: به عنوان مثال چندی پیش و در سالروز شهادت سردار دل‌ها، شاهد اجرای سمفونی حاج قاسم سلیمانی بودیم که اتفاق خوبی رقم زده شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه با اشتیاق و شور اهالی فرهنگ و هنر قزوین اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن در این استان است، افزود: امروز شاهد حضور ۸۰ درصدی معلمان قرآنی در دوره تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در این استان بودیم که امیدواریم این گونه فعالیت‌ها در آینده گسترش بیشتری بیابد.

اسماعیلی به برگزاری دوسالانه ملی خوشنویسی ایران اشاره کرد و گفت: این دوسالانه به صورت منظم تاکنون برگزار شده و امروز نیز شاهد افتتاح هفتمین دوره آن در سرای سعدالسلطنه قزوین خواهیم بود.

وی ادامه داد: ویژگی مضمونی در هنر خوشنویسی کیفیت کارها را در این عرصه بالا برده و در بخش داوری جشنواره نیز سعی شده تا کار قضاوت دقیق و سختگیرانه انجام شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: این در حالی است که حوزه فرهنگ در استان همواره با حمایت و محوریت نماینده ولی فقیه در استان و استاندار قزوین روبه رو بوده که این موضوع جای بسی خوشحالی برای اصحاب فرهنگ و هنر به شمار می‌رود.

هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران با شکوه برگزار خواهد شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین نیز در این دیدار اظهار کرد: با حمایت‌های معنوی نماینده ولی فقیه در استان و نگاه کریمانه و بزرگوارانه استاندار قزوین گام‌های بسیار خوبی در بخش پروژه‌های فرهنگی به تعویق افتاده برداشته شده است.

حسین براتی با اشاره به طرح قرارگاه شهید آوینی، تاکید کرد: طرح‌های پیشنهادی در حوزه سبک زندگی اسلامی و در قالب رشته‌های هنری با موضوعات مختلف در قالب طرح قرارگاه شهید آوینی مطرح می‌شود که در این زمینه نیز نیازمند ارائه بسته‌های پیشنهادی هستیم چرا که به لحاظ معنوی و ابزارهای حمایتی انجام این کار موجب دلگرمی افرادی است که به طور جدی پیگیر این موضوع هستند، خواهد بود.

وی یادآور شد: امروز شاهد افتتاح هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران در قزوین هستیم و طی روزهای گذشته و با برنامه ریزی های صورت گرفته سعی کرده‌ایم تا این جشنواره با شکوه هر چه تمامتر به مورد اجرا گذاشته شود.

هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران تا ساعاتی بعد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین و جمعی از مسؤولان در سرای سعدالسلطنه افتتاح خواهد شد.