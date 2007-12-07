۱۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۰

/ اختصاصی مهر /

تدوین الزامات اجرایی هدایت و حمایت از زیست فناوری

دبیر شورای عالی زیست فناوری از تدوین الزامات اجرایی هدایت و حمایت از زیست فناوری خبر داد.

دکتر عباس صاحب قدم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از رسالتهای خود را توجه به فناوریهای نوین می دانست، یک سری سیاستهای اجرایی و راهکارها را برای هدایت و حمایت این فناوری در دست تدوین این شورا قرار دارد که پس از نهایی شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

وی اظهار داشت: این الزامات اجرایی برای هدایت و حمایت از زیست فناوری در 10 تا 20 بند تدوین شده و تاکنون چند بند آن در شورا نهایی و به تصویب رسیده است.

دبیر شورای عالی زیست فناوری و رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک گفت: سایر بندها نیز در جلسات آتی شورا بحث و بررسی و به تصویب می رسد.

کد مطلب 599891

