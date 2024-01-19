ایوب فیض‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویداد ملی «مدرسه، منزل، تعالی محصل» ویژه دانش‌آموزان کردستانی است که در سطح مدارس استان برگزار می‌شود.

وی افزود: افزایش مشارکت خانواده در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدارس به منظور اجرایی کردن راهکار ۴-۴ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از اهداف برگزاری این رویداد ملی در کردستان است.

وی بیان کرد: ارتقای کمی و کیفی مشارکت خانواده و انجمن مربیان در فرایندهای تربیتی مدرسه، شناسایی و معرفی تجارب زیسته و نوآوری‌های مؤثر در حوزه تعامل خانواده و مدرسه و شناسایی ظرفیت‌ها و الگوهای موفق نقش‌آفرینی انجمن اولیا و مربیان در مدرسه از دیگر اهداف این رویداد ملی است.

فیض‌پور یادآور شد: براساس شیوه‌نامه اجرایی، این رویداد در سه بخش برگزار می‌شود که شامل تجربه‌نگاری، ایده‌پردازی و مقالات علمی است.

وی یادآور شد: اعضای انجمن اولیا و مربیان خانواده دانش‌آموزان، فرهنگیان و دانشجو معلمان و اساتید دانشگاه فرهنگیان می‌توانند در این رویداد شرکت کنند.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان کردستان تصریح کرد: دبیرخانه این رویداد ملی در سطح استان اداره انجمن اولیا و مربیان است و علاقمندان به شرکت در این رویداد باید آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

فیض‌پور خاطرنشان کرد: آثار برگزیده استانی به مرحله کشوری راه پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره مهلت ارسال آثار به این رویداد ملی بیان کرد: دانش‌آموزان می‌توانند تا ۱۶ بهمن ماه در این رویداد شرکت کنند.