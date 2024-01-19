آناصنعت قم فرصت های زیادی برابر شهرداری ساوه از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صبوری بعد از تساوی تیم آناصنعت قم برابر تیم شهرداری ساوه در جمع خبرنگاران گفت: امروز بازی سختی داشتیم و این امر از قبل قابل پیش بینی بود و در طول هفته نیز تمرینات خوبی داشتیم.

سرمربی تیم آناصنعت قم افزود: تیم شهرداری ساوه امروز دونده و جنگنده بازی کرد و ما در ابتدای این بازی روند خوبی داشتیم اما در ادامه بر اثر غفلت در دو صحنه گل خوردیم.

وی ادامه داد: ما فرصت های زیادی از دست دادیم و موقعیت ها تبدیل به گل نشدند و تیم شهرداری ساوه نیز بازی دونده ای داشت.

صبوری گفت: داوری سختی های خودش را دارد اما صحنه پنالتی در اواخر بازی محرز بود و اینکه داور این پنالتی را نگرفت، کاری نمی شود کرد و نگرفتن این پنالتی در نتیجه بازی تاثیر گذار بود.