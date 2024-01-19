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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۴۹

سرمربی تیم آنا صنعت قم:

آناصنعت قم فرصت های زیادی برابر شهرداری ساوه از دست داد

آناصنعت قم فرصت های زیادی برابر شهرداری ساوه از دست داد

قم- سرمربی تیم آناصنعت قم گفت: آناصنعت قم برابر تیم ساوه فرصت های زیادی داشت که از آنها استفاده نکرد و بر اثر غفلت دو گل دریافت کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صبوری بعد از تساوی تیم آناصنعت قم برابر تیم شهرداری ساوه در جمع خبرنگاران گفت: امروز بازی سختی داشتیم و این امر از قبل قابل پیش بینی بود و در طول هفته نیز تمرینات خوبی داشتیم.

سرمربی تیم آناصنعت قم افزود: تیم شهرداری ساوه امروز دونده و جنگنده بازی کرد و ما در ابتدای این بازی روند خوبی داشتیم اما در ادامه بر اثر غفلت در دو صحنه گل خوردیم.

وی ادامه داد: ما فرصت های زیادی از دست دادیم و موقعیت ها تبدیل به گل نشدند و تیم شهرداری ساوه نیز بازی دونده ای داشت.

صبوری گفت: داوری سختی های خودش را دارد اما صحنه پنالتی در اواخر بازی محرز بود و اینکه داور این پنالتی را نگرفت، کاری نمی شود کرد و نگرفتن این پنالتی در نتیجه بازی تاثیر گذار بود.

کد مطلب 5998912

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