۳۵ هزار نفر در صنعت کفش قم اشتغال دارند

وحید وزیری راد عصر جمعه در حاشیه چهارمین روز از نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی کفش قم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: استان قم هم اینک به یک نقطه کانونی در محل تمرکز و هم‌افزایی توانمندی‌های صنعت کفش کشور و منطقه تبدیل شده است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قم با بیان اینکه برگزاری دو نمایشگاه در کمتر از یک سال نشان از توانمندی خاص استان قم است، گفت: استفاده از فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان مهم‌ترین دورنمایی است که از صنعت کفش استان قم متصور است.

وزیری راد خاطرنشان کرد: با تغییر هیأت مدیره انجمن کفش ماشینی ایران شاهد شتاب در رشد و توسعه این صنعت در استان قم هستیم.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قم یادآور شد: در حال حاضر در بیش از ۳۰۰ واحد کارگاهی صنعت کفش استان قم ۳۵ هزار نفر مشغول اشتغال هستند که ازاین‌بین ۱۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و ۲۵ هزار نفر نیز در قالب اشتغال خانگی و تکمیل زنجیره تولید فعالیت داشته و زمینه برای افزایش ظرفیت اشتغال در این صنعت در این استان فراهم است.

وزیری راد در ادامه عنوان کرد: تولید ۷۰ درصد از کفش ماشینی کشور در استان قم یک فرصت کم‌نظیر برای رشد و اعتلای این صنعت با دارای ارزش‌افزوده بالا است.

وی همچنین عنوان کرد: اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی به‌تمامی افراد توانمند در حوزه کفش ۱۵۰ میلیون تومان وام اشتغال به بهره صفر درصد و کارمزد ۴ درصد پرداخت می‌کند.