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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۱۷

از چارچوب چوب لیگ دسته اول والیبال؛

افق کریمه قم در خانه به رعد پدافند تهران باخت

افق کریمه قم در خانه به رعد پدافند تهران باخت

قم- تیم والیبال افق کریمه قم در چارچوب هفته بیستم مسابقات لیگ دسته اول والیبال بازی خانگی خود را برابر رعد پدافند تهران واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های افق کریمه قم و رعد پدافند تهران عصر جمعه در حالی در سالن ورزشی شهدای دروازه ری قم برگزار شد که تیم میزبان بازی را واگذار کرد.

تیم رعد پدافند تهران این دیدار را با نتیجه ۳ بر یو به سود خود خاتمه داد.

این پیروزی در حالی برای رعد پدافند رقم خورد که این تیم دست‌های دوم، سوم و چهارم را به ترتیب با نتایج ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۰و ۲۵ بر ۲۲ به سود خود خاتمه داد.

تیم قم نیز دست اول دیدار را با حساب ۲۵ بر ۲۲ برد.

این مسابقه از چارچوب مسابقات گروه دوم لیگ دسته اول والیبال برگزار شد.

استان قم تیم مقاومت کریمه را نیز در گروه اول مسابقات دارد.

کد مطلب 5998948

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