۳۰ دی ۱۴۰۲، ۹:۰۳

با تلاش تیم های امدادی و مردمی؛

کوهنوردهای مفقود شده در کوه های هریس زنده پیدا شدند

تبریز- سه کوهنورد هریسی که روز پنج شنبه در کوهستان «اوکوزداغی» هریس مفقود شده بودند، با تلاش تیم‌های امدادی و مردمی منطقه زنده پیدا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان هریس در این خصوص گفت: سه کوهنورد هریسی روز پنج شنبه که قصد کوهنوردی در کوهستان اوکوزداغی ارتفاعات اسماعیل کندی این شهرستان را داشتند، در این منطقه مفقود شدند.

علی مجیدی افزود: خانواده‌های این کوهنوردان با نگرانی از عدم بازگشت فرزندانشان موضوع این سه کوهنورد را اطلاع دادند.

وی ادامه داد: ۲ تیم از پایگاه هلال احمر بیلوردی و شعبه هریس به همراه بخشدار مرکزی، نیروی انتظامی و داوطلبان مردمی به محل حادثه اعزام شدند.

مجیدی افزود: این تیم‌ها با بکارگیری آمبولانس و تراکتور عملیات جستجو را آغاز کردند ولی به علت بارش برف و کولاک و عدم امکان دسترسی به محل تا صبح جمعه متوقف شد.

وی اظهار کرد: صبح جمعه با آغاز عملیات دوباره، نیروهای هلال احمر، گروه کوهنوردی و نیروهای مردمی و اهالی روستا، جستجوی منطقه را ادامه دادند و در نهایت، این افراد مفقودی شامگاه جمعه سالم پیدا شدند.

