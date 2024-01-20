۳۰ دی ۱۴۰۲، ۹:۰۸

مسئول برگزاری مسابقات کشتی‌ باچوخه خراسان شمالی:

نتایج هفته هفتم کشتی باچوخه قندی بجنورد مشخص شد

بجنورد_ مسئول برگزاری مسابقات کشتی‌ باچوخه خراسان شمالی گفت: هفته هفتم کشتی‌ باچوخه قندی با حضور ۷۰ کشتی‌گیر از سراسر خراسان شمالی برگزار شد.

موسی‌الرضا محبی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: هفته هفتم کشتی‌باچوخه قندی شهرستان بجنورد با حضور ۷۰ کشتی‌گیر از سراسر خراسان شمالی به میزبانی مجموعه شهید علیدخت بجنورد برگزار شد.

مسئول برگزاری مسابقات کشتی باچوخه خراسان شمالی در ادامه به نتایج کسب شده اشاره کرد و گفت: قند اول حسین روحانی و عارف کرمی (برنده حسین روحانی)، قند دوم رشید صحرایی و پوریا قلی‌زاده (مساوی) برنده قند محسن سعادتی، قند سوم امین جلالی‌فرد و علی باغچقی (مساوی) برنده قند بهنام باغچقی، قند چهارم حمید چادرنشین و فرشاد باغچقی (برنده حمید چادرنشین)، قند پنجم جوانان محسن سعادتی و مجید چادر نشین (برنده محسن سعادتی) و قند ششم نوجوانان صالح اسدی و رامین رشیدی (برنده صالح اسدی) معرفی شدند.
 

