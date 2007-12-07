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۱۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۴

زیدان برای برنامه های بشر دوستانه از نیجر دیدن می کند

زیدان برای برنامه های بشر دوستانه از نیجر دیدن می کند

زین الدین زیدان ستاره بازنشسته فوتبال فرانسه فردا شنبه به منظور دیداری دو روزه از نیجر وارد این کشور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال فرانسه در راستای حمایت از" برنامه بشر دوستانه سازمان ملل" از کشور نیجر و آکادمی فوتبال این کشور دیدن خواهد کرد. زیدان در این سفر دو روزه با "ممدو تاندیا" رئیس جمهور نیجرهم ملاقات می کند.

بر پایه این گزارش، زیدان در مرکز فوتبال کشور نیجر با جوانان تمرین می کند که این امر در راستای اهداف فدراسیون فوتبال نیجر برای کشف استعدادهای فوتبال این کشورصورت خواهد گرفت.

زیدان گفت : بی صبرانه مشتاقم تا از این فعالیت ها که بسیارهم مهم هستند بازدید کنم. همیشه می خواستم پس از کناره گیری از فوتبال حرفه ای از این بخش از آفریقا و مشارکت در پیشرفت فوتبال این منطقه مشارکت داشته باشم.

زیدان سال گذشته با حضور در قاره آفریقا از کشور آباء و اجدادی خود الجزایر دیدن کرد.

کد مطلب 599910

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