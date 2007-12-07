از دست دادن استقلال فکری مهمترین آفت جنبش دانشجویی است

علی خضریان، فعال دانشجویی و قائم مقام سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن شانزده آذر، روز دانشجو در مورد مهمترین آفات و آسیب های جنبش دانشجویی گفت: دور شدن از مطالبه گری و از دست دادن استقلال فکری و رفتاری مهمترین آسیب جنبش دانشجویی است.

وی افزود: جریان دانشجویی به دلیل داشتن خلوص رفتاری و باطنی و همچنین به دلیل برخورداری از آرمان و اعتقادات، یکی از خالص ترین جریانهای فعال در عرصه سیاسی محسوب می شود.

خضریان گفت: اینکه جنبش دانشجویی ، رفتار سیاسی خودش را منطبق بر رفتار سیاسی احزاب و گروههای خارج از دانشگاه کند، باعث می شود استقلال فکری و رفتاری خودش را از دست بدهد.

این فعال دانشجویی با اشاره به تاریخچه جنبش دانشجویی در ایران گفت: نباید تاسیس دانشگاه ( 1313) را به عنوان شروع جنبش دانشجویی فرض کنیم، جنبش دانشجویی در ایران به صورت مقطعی عمل کرده است، مقاطعی چون 16 آذر 1332 که منجر به شهادت سه دانشجوی دانشگاه تهران در اعتراض به سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران.

قائم مقام اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل با تاکید بر این مسئله که چون جریان دانشجویی برخلاف احزاب، منافعی در رسیدن به قدرت ندارد، باید در جهت تحقق الگوی مردم سالاری دینی گام بردارد گفت: حزب، ترجمان مدل غربی قدرت است که وظیفه و کارکردش رسیدن به قدرت است در حالی که دانشجویان چنین نیستند و نباید باشند.

خضریان در پایان شفاف سازی صحنه انتخابات و افشای رویکردهای ناسالم سیاسی را جنبه دیگر فعالیت جنبش دانشجویی توصیف کرد و گفت: شفاف سازی در عرصه سیاسی بکی از بزرگترین رسالت های دانشجویان است.