فیلم کوتاه را دریابید

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای بیانیه انجمن فیلم کوتاه آمده است: دیگر برایمان عادی شده که هر سال با فرارسیدن جشنواره فیلم فجر نه قدمی به پیش که چند گام به عقب برداریم. فراخوان معتبرترین جشنواره سینمایی داخل امسال نیز موجی منفی در میان فیلمسازان فیلم کوتاه به وجود آورد. البته بعید است اعتراض این فیلمسازان در سال قبل به گوش مدیران و متولیان سینمای کشور و برگزارکنندگان جشنواره فیلم فجر نرسیده باشد!

این بیانیه در ادامه می‌افزاید: در فراخوان جشنواره بیست و ششم علاوه بر اینکه مشکلات سال قبل و سال‌های گذشته در برگزاری بخش مسابقه فیلم کوتاه برطرف نشده، بلکه با اضافه شدن بندی به متن فراخوان، عزم متولیان امور سینمایی در بی‌توجهی به شأن و جایگاه مستقل فیلم کوتاه بیش از پیش آشکار شده است. گرچه مدیران سینمایی کشور در هر مراسم و مناسبت خود را حامی فیلم کوتاه به عنوان بخش مهم جریان سینمای ملی نشان می‌دهند، اما در عمل به نظر می‌رسد با تنظیم و حمایت از آئین‌نامه‌های اینچنینی برای جشنواره فیلم فجر سعی در به انزوا کشاندن و منفعل ساختن جریان فیلم کوتاه دارند.

قطعاً دبیر محترم جشنواره امسال فیلم فجر مطلع هستند که سال قبل تنها فیلم‌های کوتاهی در جشنواره پذیرفته شدند که قبلاً از صافی هیئت انتخاب جشنواره فیلم کوتاه تهران گذر کرده بودند. قانونی که با اعتراض فیلمسازان کوتاه، حتی همان‌هایی که در جشنواره حضور داشتند، رو به رو شد. زیرا چنین مسئله ای باعث از میان رفتن حس رقابت و از دست دادن مخاطبینی می شد که اغلب آن فیلم‌ها را در جشنواره فیلم کوتاه تهران دیده بودند. از طرفی هم موجب تضییع حقوق فیلمسازانی می‌شد که فیلمشان به جشنواره فیلم کوتاه نرسیده یا بعد از جشنواره فیلم کوتاه تهران تولید شده بود.

به عقیده اعضا انجمن فیلم کوتاه، امسال وضع بدتر از سال گذشته است. به طوری که برنامه ریزان محترم با اضافه کردن بندی دیگر به مقررات بخش فیلم کوتاه، از زیر بار انتخاب فیلم‌های کوتاه شانه خالی کرده‌اند. در جشنواره بیست و ششم فقط فیلم‌های کوتاهی می توانند شرکت کنند که طی دو سال گذشته از جشنواره های معتبر داخلی جایزه گرفته باشند. باعث بسی خوشنودی خواهد بود که از طراحان محترم جشنواره فیلم فجر درباره ترکیب غریب "معتبر داخلی" سئوال کنیم تا تعریفی روشن در این زمینه ارائه نمایند!

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده: اینکه حضور فیلمسازان مشتاق فیلم کوتاه در جشنواره فیلم فجر مشروط به دریافت جایزه از جشنواره‌های فیلم داخلی می شود نشان از کم حوصلگی هیئت اجرایی جشنواره حاضر و برخی مدیران جشنواره‌های فیلم کوتاه دارد و البته از همان نگاه از بالا به جریان فیلم کوتاه در ساختار مدیریتی سینمایی کشور نشأت می گیرد. واضح است که در هیچ جشنواره ای بهترین فیلم به معنای مطلق وجود ندارد و سلیقة داوران، مهمترین عامل در تعیین یک فیلم خوب است.

این بیانیه از دبیر جشنواره فیلم فجر پرسیده چرا در سیستم اجرایی فیلم فجر در دوره بیست و ششم به این مسئلة بدیهی توجه نمی شود؟ چه بسا فیلم هایی که در یکی دو جشنواره کوتاه داخلی جایزه گرفته باشند، لزوماً بهترین آنها نباشند و چه بسیار فیلم‌های خوبی که نامزد دریافت جایزه بوده و تنها با اختلاف فقط یک رأی برنده نشده‌اند یا آنهایی که دیر به جشنواره‌های دیگر رسیده یا در همین دو سه ماه اخیر تولید شده‌اند. چرا باید آنها از دیده شدن که کمترین خواسته فیلمسازان فیلم کوتاه است محروم شوند؟!

در ادامه بیانیه اعتراض‌آمیز انجمن فیلم کوتاه خانه سینما به شرایط امسال بخش فیلم کوتاه جشنواره فیلم فجر با ذکر مثال‌هایی از جشنواره‌های بین‌المللی کن و برلین آمده است: در شرایطی که جایی برای نمایش و عرضه فیلم کوتاه وجود ندارد، تنها مکان‌های نمایش فیلم، شناخت و تشویق فیلمسازان فیلم کوتاه همین چند جشنواره داخلی است که مهمترین آنها جشنواره فجر است ... بنابراین مقایسه جشنواره فیلم فجر با جشنواره کن در زمینه فیلم کوتاه بیهوده است ... جالب اینکه در این سال‌ها جشنواره فیلم فجر هویتی مستقل برای فیلم‌های کوتاه انیمیشن قایل نشده و در جشنواره بیست و پنجم یک انیمیشن جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی را برد.

انجمن فیلم کوتاه معتقد است شاید بهتر باشد با این رویکرد از سال بعد بخش فیلم کوتاه از جشنواره فیلم فجر حذف و خیال تمام متولیان، مدیران، فیلمسازان کوتاه و بلند، رسانه‌ها و ... از بابت این بخش برای همیشه آسوده شود ... شایسته است در جشنواره فیلم فجر زمینه حضور هر چه بیشتر نسل جوان در مهمترین رویداد هنری کشور فراهم آید، نه آنکه با قوانین غیرکارشناسی مشارکت و حضور آنها سال به سال محدود و محدودتر شود.