به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کلیم الله وثوقی صبح امروز در مراسم آغاز اعزام اکیپ های راهداری به محورهای استان زنجان گفت: در این طرح که در 22 نقطه استان زنجان اجرا می شود، تعداد 450 نفر از پرسنل این اداره کل با استفاده از 231 دستگاه خودرو سبک و سنگین و نیمه سنگین در جاده ها حضور خواهند یافت.

وی با اشاره به این که این طرح تا پایان فروردین ماه اجرا می شود افزود: 19 اکیپ از این تیم‌ها در راهدارخانه ‌های استان زنجان علاوه بر انجام خدمات راهداری و برف روبی، هنگام بروز حوادث به امداد رسانی به مسافرانی که دچار مشکل شده‌اند، می پردازند.

وثوقی با اشاره به اینکه 12 گردنه برفگیر در استان وجود دارد، یادآور شد: در طول زمستان به مسافران و رانندگان توصیه می شود با رعایت موازین ایمنی و با استفاده از زنجیر چرخ در گردنه های استان تردد کنند و قبل از سفر از وضعیت راه ها مطلع شوند.