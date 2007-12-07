طرح اختصاص یک درصد از بودجه سازمانها به پژوهش اجرایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی سرافراز یزدی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه های تحقیقاتی در سازمان های کشور باید به تصویب شورای عالی فناوری برسد که با ارائه طرح ادغام شوراها توسط دولت درعمل، اختصاص این بودجه معلق خواهد ماند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بیان داشت: به دلیل کسری بودجه جدی دولت در سال 86 بخشهایی مانند دانشگاه ها، آموزش و پرورش و مراکز پژوهشی و علمی حتی برای پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود با مشکل مواجه اند که با وجود مسائل مطرح شده، پیش بینی می شود که یک درصد تعیین شده نیز به پژوهش اختصاص نیابد.

وی با اشاره به اینکه هدف مجلس از تصویب این طرح ارتقا میزان بودجه های تحقیقاتی به دو تا سه درصد از تولید ناخالص ملی کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه است، تصریح کرد: عمده ترین علل کسری بودجه در کشور، صوری بودن منابع بودجه ریزی، نبود ارگان تخصصی برای تهیه اطلاعات و آمار دقیق و معتبر در کشور همچنین نبود وجود دیدگاهی شفاف و روشن در این خصوص در دولت و مجلس است که این امر بر امور پژوهشی و تحقیقاتی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر این که مدیران کلان کشور اهمیت و جایگاه پژوهش را هنوز به معنای واقعی باور نکرده اند، گفت: ایجاد باور در مدیران برای توجه به اهمیت پژوهش باید در سطح کلان کشور پیگیری شود که در صورت عدم توجه به پژوهش پیشرفت دولت دچار روزمرگی می شود.

سرافراز خاطرنشان کرد: اهمیت بحث تحقیقات به حدی است که آینده کشور به آن گره خورده است و مباحث بودجه ای آن نباید دچار نوسانات اعتبار شود به نحوی که هزینه های پژوهشی باید به عنوان یک الزام اساسی در سازمان های مختلف مطرح شود.

وی ضمن تاکید بر نظارت جهت هزینه کردن بودجه های پژوهشی ادامه داد: در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید از موازی کاری پرهیز شود زیرا ایجاد مراکز با عملکرد موازی به رشد پژوهش و فناوری در کشور ضربه ای مهلک خواهد زد.