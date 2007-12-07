  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۲

مسعود ظهوری :

دارت ایران حرفهای زیادی در آسیا و جهان برای گفتن دارد

دارت ایران حرفهای زیادی در آسیا و جهان برای گفتن دارد

رئیس انجمن دارت ایران گفت: دارت ایران با پیشرفتهایی که داشته زمینه خوبی برای تشکیل فدراسیون داشته و حرفهای زیادی در آسیا و جهان برای گفتن دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ظهوری رئیس انجمن دارت ایران که روز چهارشنبه 14 آذر ماه در مراسم اختتامیه دومین دوره لیگ دارت کشور در سالن همایش آکادمی کمیته ملی المپیک سخن می گفت، در ابتدا با اشاره به دومین سالگرد شهادت خبرنگاران صدا و سیما در سانحه هوایی هواپیمای c130 از تلاش تمامی رسانه ها در خصوص معرفی و انعکاس مطلوب برنامه های دارت تشکر کرد.

وی در ادامه گزارشی  از روند اجرایی انجمن ارائه کرد و گفت: مسابقات کودکان زیر 7 سال به عنوان بهترین برنامه فدراسیون جهانی دارت معرفی شده است. درکنار این سایت انجمن نیز به عنوان یکی از فعالترین سایتهای رشته های ورزشی مطرح می باشد. دارت در مجموع عملکرد خوبی در یک سال گذشته داشته و با در نظر گرفتن این شاخصها ورزش دارت به آن درجه رسیده که دیگر شهروند درجه 2 محسوب نشده و فدراسیونی را تشکیل دهد.

دبیر کل اتحادیه دارت غرب آسیا افزود:  این درخواست را از مسئولین دارم که با داشتن ظرفیت و گنجایش دارت این رشته را در آینده تبدیل به فدراسیون کنند. دارت ما در آسیا و در جهان حرف های زیادی برای گفتن دارد و قطعا به آن اندازه ای رسیده ایم که بتوانیم در 2 سال آینده کنفدراسیون آسیایی آن را نیز در دست بگیریم.

کد مطلب 599975

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها