دارت ایران حرفهای زیادی در آسیا و جهان برای گفتن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ظهوری رئیس انجمن دارت ایران که روز چهارشنبه 14 آذر ماه در مراسم اختتامیه دومین دوره لیگ دارت کشور در سالن همایش آکادمی کمیته ملی المپیک سخن می گفت، در ابتدا با اشاره به دومین سالگرد شهادت خبرنگاران صدا و سیما در سانحه هوایی هواپیمای c130 از تلاش تمامی رسانه ها در خصوص معرفی و انعکاس مطلوب برنامه های دارت تشکر کرد.

وی در ادامه گزارشی از روند اجرایی انجمن ارائه کرد و گفت: مسابقات کودکان زیر 7 سال به عنوان بهترین برنامه فدراسیون جهانی دارت معرفی شده است. درکنار این سایت انجمن نیز به عنوان یکی از فعالترین سایتهای رشته های ورزشی مطرح می باشد. دارت در مجموع عملکرد خوبی در یک سال گذشته داشته و با در نظر گرفتن این شاخصها ورزش دارت به آن درجه رسیده که دیگر شهروند درجه 2 محسوب نشده و فدراسیونی را تشکیل دهد.

دبیر کل اتحادیه دارت غرب آسیا افزود: این درخواست را از مسئولین دارم که با داشتن ظرفیت و گنجایش دارت این رشته را در آینده تبدیل به فدراسیون کنند. دارت ما در آسیا و در جهان حرف های زیادی برای گفتن دارد و قطعا به آن اندازه ای رسیده ایم که بتوانیم در 2 سال آینده کنفدراسیون آسیایی آن را نیز در دست بگیریم.