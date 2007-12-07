ورلدکاپ بیجینگ امروز استارت می خورد

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا احمدی ، بهنام خسروشاهی ، محمود پراش ، مهدی سهرابی ، امیر زرگری ، عباس سعیدی تنها ، فرشید فارسی نژادیان ، حسنعلی ورپشتی و سید مصطفی سید رضائی 9 رکابزن اعزامی به این مسابقات می باشند . این گروه دوچرخه سواران به سرپرستی قدرت داودی مدیر تیمهای ملی و مربیگری ولفرام لیندنر و الکساندر تولومانوف در این مسابقات حضور دارند . حسن آریانفر نیز به عنوان مکانیک این گروه را همراهی می کند.

این مسابقات در 8 رشته اسپرینت ( سرعت 200 متر ) ، 4 کیلومتر تعقیبی تیمی ، 4 کیلومتر تعقیبی انفرادی ، اسکراچ ، کایرین ، مدیسون ، دور امتیازی و تیم اسپرنت بر گزار خواهد شد . این دیدارها جمعه 16 آذرماه آغاز می شود که ملی پوش کشورمان در رشته های اسپرینت 200 متر مقدماتی ، 4 کیلومتر تعقیبی انفرادی مقدماتی و فینال ، و اسکراچ به مسافت 10 کیلومتر را با دیگر دوچرخه سواران حاضر در این مسابقات به رقابت خواهند پرداخت .

ترکیب احتمالی رکابزنان در این روز به شرح ذیل می باشد :

در رشته 200 متر سرعت : حسنعلی ورپشتی و فرشید فارسی نژادیان

در رشته اسکراچ : مهدی سهرابی و امیر زرگری

در رشته 4 کیلومتر تعقیبی انفرادی : بهنام خسروشاهی

این مسابقات از روز جمعه 16 آذرماه به مدت 3 روز در بیجینگ چین برگزار خواهد شد.