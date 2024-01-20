به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب گرایلو با اعلام این خبر اظهار کرد: پروژه احداث تقاطع غیر همسطح به عنوان یک پروژه شاخص و با رویکرد عمل به مسئولیت‌های اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان اضافه کرد: با اجرای روسازی و تکمیل پروژه مذکور بخش عمده‌ای از مشکلات شهروندان بندر امام مربوط به گره ترافیکی رفع و نقاط حادثه خیز نیز برطرف می‌شود.

وی خبر داد: با هدف تکمیل نهایی پروژه احداث زیرسازی رمپ و لوپ و تقاطع غیر هم‌سطح بندر امام، مجوز اجرای عملیات روسازی راه دسترسی مذکور با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان بنادر و دریانوردی صادر شد.

گرایلو تصریح کرد: پیش از این عملیات زیرسازی رمپ و لوپ و تقاطع غیر هم‌سطح با هزینه‌ای بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال، اجرا و به پایان رسیده بود.