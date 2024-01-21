به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا موفق شد برابر هنگ کنگ به برتری برسد و با دو پیروزی پیاپی صعود خود را به مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات قطعی کند و در دیدار سوم خود برابر امارات برای کسب صدرنشینی تلاش خواهد کرد.

ابراهیم صادقی کارشناس فوتبال و بازیکن سابق تیم ملی ایران که سابقه بازی در جام ملت‌های ۲۰۰۷ را هم در کارنامه دارد در گفت و گو با خبرنگار مهر به تشریح شرایط تیم ملی پرداخت.

بازی آسان وجود ندارد

این کارشناس فوتبال در خصوص دو دیدار تیم ملی برابر فلسطین و هنگ کنگ گفت: این جام نشان داده است که تیم‌های ملی که به نظر ضعیف می‌آمدند توانستند عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند. تیم فلسطین در دیدار با امارات بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت هرچند ما توانستیم به راحتی دروازه این تیم را باز کنیم. تصور بر این بود که تیم‌هایی مثل کره جنوبی و ژاپن بتوانند به راحتی برابر حریفان خود به برتری برسند اما این اتفاق نیفتاد. فوتبال در قاره آسیا پیشرفت کرده است و بازی آسان وجود ندارد.

وی ادامه داد: تیم ملی در بازی اول برابر فلسطین بازی خوبی به نمایش گذاشت اما در بازی دوم این اتفاق نیفتاد هرچند موقعیت‌های خوبی به دست آمد و می‌توانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم.

عملکرد دفاعی تیم

یکی از مسائلی که موجب نگرانی کارشناسان و هواداران در خصوص تیم ملی شده است عملکرد دفاعی این تیم در دو دیدار اول خود بود. ابراهیم صادقی در این خصوص گفت: در تیم ملی ساختار دفاعی باید قدرتمند عمل کند و صرفاً نباید از مدافعین انتظار دفاع داشت. هر ۱۱ بازیکن در عملکرد دفاعی تیم مؤثر هستند و باید ایفای نقش کنند. هرچند در بین مدافعان هم در دیدار نخست شجاع خلیل زاده را به دلیل مصدومیت از دست دادیم و در دیدار دوم هم سیدمجید حسینی با مصدومیت مواجه شد که امیدوار هستیم این دو بازیکن بتوانند برای دیدارهای بعدی به ترکیب تیم ملی اضافه شوند.

یکی از وزنه‌های تیم ملی در خط حمله و بازیکنانی چون مهدی طارمی مهاجم تیم فوتبال پورتو پرتغال است که در صورتی که به خوبی تغذیه شوند می‌توانند تیم ملی را به گل برسانند. ابراهیم صادقی در این خصوص بیان کرد: مهدی طارمی در بازی اول خوب بود و با حضور در عقب زمین در کارهای دفاعی هم مشارکت دارد. هرچند در دیدار با هنگ کنگ انتظار داشتیم با گل‌های بیشتری بازی را ببریم اما این اتفاق نیفتاد.

لزوم حمایت از تیم

این کارشناس فوتبال ضمن اشاره به بازی‌های تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا و لزوم حمایت از تیم برای کسب نتایج قابل قبول افزود: ما در حال حاضر تیم خوبی داریم و بازیکنان شاخصی در تیم حضور دارند و به نظر می‌رسد این تیم نسبت به گذشته همدل و متحدتر هستند. برای کسب عنوان قهرمانی علاوه بر عملکرد خوب به شانس هم نیاز داریم و امیدوار هستم شانس هم با ما همراه باشد.

این مربی فوتبال در ادامه بر لزوم حمایت از تیم ملی تاکید کرد و گفت: انتقادات به تیم ملی اگر سازنده و منصفانه نباشد باعث به هم ریختن تمرکز تیم می‌شود. کادر فنی به تیم نزدیک است و آنالیز خوبی نسبت به تیم و رقبا دارند. باید اجازه دهیم کادر فنی کار خودش را پیش ببرد و امیدوار باشیم در ادامه عملکرد و نتایج بهتری کسب کنیم.

وی در پایان گفت: امروزه حجم زیاد رسانه‌ها و فضای مجازی می‌تواند موجب ایجاد درگیری ذهنی برای بازیکنان شود اما انتقاد سازنده می‌تواند به تیم کمک کند. همه مربیان، بازیکن‌ها و مردم به این تیم اعتقاد داریم و امیدواریم که بتوانند پس از سال‌ها تیم ملی فوتبال ایران را راهی دیدار نهایی کنند و موجب خوشحالی مردم ایران شوند.