گزارش رسانه های غربی سرنوشت هسته ای ایران را تعیین نمی کند

علی اکبر ولایتی در حاشیه نشست خود با دانشجویان دانشگاه امام رضا(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود : نباید با گزارش برخی مراکز اطلاع رسانی غربی سرنوشت هسته ای کشور را به دست آنان بسپاریم.



وی با بیان اینکه ایران نباید از تایید برخی مراکز اطلاع رسانی غربی از سیاستهای صلح آمیز هسته ای ایران غرق در شادی شد، عنوان کرد : آنان اعلام کردند که فعالیتهای ایران از 2003 به بعد در موضوع هسته ای روشن و سالم ارزیابی شده است اما آیا گزارش این گروه اطلاع رسانی به این معناست که فعالیتهای هسته ای ایران قبل از 2003 خلاف مقررات آژانس بوده است؟ پس باید مراقب عواقب گزارشات بیگانگان بود.

وزیر امور خارجه دولت سابق اظهار داشت : نباید زلف منافع ایران را به بیگانگان گره بزنیم بلکه باید موضوع هسته ای ایران را با تدبیر هدایت کنیم نه شادیهای گذرایی که نمی شود به آن اعتماد کرد، آن هم اعتمادهایی که درگذشته هزینه های گزافی را در قبال آن پرداختیم.

وی در خصوص گزارش البرادعی نیز عنوان کرد : نباید از البرادعی به دلیل گزارش مثبت خود از فعالیتهای هسته ای ایران یک مجسمه مقدس بسازیم ، زیرا این مورد به طور قطع به نفع نظام نخواهد بود و شاید اگر به آقای البرادعی هم فشار وارد شود مواضع ایشان تغییر کند و آن جاست که ضربه اصلی را ما خواهیم خورد.

مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل با تاکید بر اینکه مسئله انرژی هسته ای کاری بسیار پیچیده و دشوار بود که به دست نخبگان علمی و سیاسی کشور تا به این مرحله رسید، یادآور شد : در ادامه رسیدن به چشم انداز انژری هسته ای ایران و فعالیت صلح آمیز کشورمان نیازمند تدبیر و هوشیاری رسانه ها و مسئولان و مردم هستیم تا بهانه ای برای تشویش و تشنج به دست بیگانگان داده نشود.

وی تاکید کرد : سیاستهای ایران در موضوع هسته ای نباید به دست گزارشاتی به ظاهر مثبت از سوی غرب بازیچه قرار گیرد بلکه سیاست ما باید با تدبیر و از موضع قدرت باشد.