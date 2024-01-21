به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه اول بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: فرا رسیدن ماه رجب را به ملت شریف ایران تبریک و تهنیت میگویم. امیدوارم بتوانیم از فضیلتهای دو ماه رجب و شعبان برای خودسازی استفاده کنیم و ما مسؤولان به خود یادآوری کنیم که گرهگشایی، شنیدن مطالبات مردم و آسان کردن زندگی آنان وظیفه اصلی ماست و خدمت به این مردم عبادت ما در مقام مسؤولیت است. از مردم عزیز میخواهم برای توفیقات روزافزون خدمتگزاران خود در تمام جایگاههای مسؤولیت دعای خیر کنند تا شرمنده آنها نشویم.
وی بیان کرد: همچنین فرا رسیدن سالروز حادثه پلاسکو را گرامی میدارم و شهادت جمعی از آتش نشانان دلیر و شجاع در این حادثه دلخراش را تسلیت میگویم و به خانوادههایی که این چنین جوانان فداکاری تربیت کردهاند افتخار میکنیم. شهدای پلاسکو همانند شهدای دفاع مقدس برای حفظ جان مردم فداکاری کردند و مقامی همانند آنان دارند. صمیمانه قدردان مجاهدت شبانهروزی آتشنشانان جان بر کف در سراسر کشور هستم.
رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین شهادت جمعی از مستشاران شجاع و مجاهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشور سوریه را محضر رهبر معظم انقلاب، جانبرکفان نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خانوادههای آن دلاوران تبریک و تسلیت میگویم.
قالیباف تاکید کرد: حقیقت آن است که شکستهایِ پیدرپی میدانی رژیم صهیونیستی و عقبنشینی آنها از تمامی ادعاهای پوچی که در مورد عملیات نظامی در غزه و در مورد حماس مطرح میکردند، آنها را به سمت تروریسم یعنی همان عادت همیشگی خود سوق داده است. آنها میخواهند از طریق ترور حیثیت بر باد رفته خود در میدان غزه و شکست غیر قابل جبران عملیات ۷ اکتبر را ترمیم کنند؛ با این وجود این ترورها هرگز نمیتواند نقابی بر روی شکستهای پی در پی رژیم صهیونیستی باشد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران و تمام دلباختگان مقاومت اسلامی حق پاسخ متقابل به این ترورها را به رسمیت میشناسند و با انگیزهای مضاعف رژیم صهیونیستی را پشیمان خواهند کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در پایان پرتاب موفقیت آمیز ماهوارهبر قائم ۱۰۰ را به مردم ایران تبریک می گویم چرا که با این اقدام، گام بزرگی در پیشرفت صنعت فضایی کشور برداشته شد و اولین ماهوارهبر سوخت جامد ایرانی توانست برای اولین بار ماهوارهای ایرانی را در مدار ۷۵۰ کیلومتری زمین قرار دهد که همه این دستاوردها اتفاقی تاریخی برای صنعت فضایی کشور محسوب میشود و مردم میتوانند در آیندهای نزدیک به صورتی ملموس منافع این پیشرفتها را ببینند. خداوند به همه شما دانشمندان جوان ایرانی و برادران عزیز پاسدار خود در سپاه پاسداران عزت روزافزون دهد که برای عزت ایران عزیز تلاش میکنید.
قالیباف گفت: ضروری است از رسانهها خصوصاً صداوسیمای جمهوری اسلامی بخواهم اهمیت این اتفاق تاریخی را به صورتی شایسته برای مردم تبیین کنند تا همگان مخصوصاً ما مسؤولان بدانیم در صورت باور به سنتهای الهی و اعتماد به مردم خصوصاً جوانان، ما میتوانیم کارهایی به ظاهر نشدنی را به سرانجام برسانیم.
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