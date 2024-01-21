به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری هزار و ۱۶۳ تن تخلف اضافه تناژ در راه‌های استان بوشهر شناسایی و اعمال قانون شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر افزود: این میزان کشف تخلف در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۴۲ درصدی برخوردار بوده است.

اخترشناس اظهار کرد: با توجه به مخاطرات بار بیش از ظرفیت مجاز در کاهش ایمنی تردد و خسارت به جاده ها، طرح شناسایی برخورد با متخلفین اضافه تناژ از ابتدای سال جاری با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین معادن استان در شهرستان‌های دشتی، دشتستان، دیر و کنگان است، اضافه کرد: طرح مذکور در قالب گشت های مشترک به اتفاق پلیس راه استان و انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل کالا در همه محورها به خصوص در مبادی بارگیری معادن انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به سهم بسیار زیاد این دسته از وسایل نقلیه در ترددهای روزانه استان، ضمن نظارت و کنترل توسط باسکول های ثابت و سیار در مبادی بارگیری، اقدامات پیشگیرانه ای نیز با همکاری پلیس راه از جمله توقیف وسیله نقلیه در پارکینگ، لغو کارت هوشمند راننده و ناوگان در دست اجرا است.