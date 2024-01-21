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۱ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۷

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم:

دوسوم فارغ التحصیلان دهه اخیر قم از رشته های علوم انسانی بودند

دوسوم فارغ التحصیلان دهه اخیر قم از رشته های علوم انسانی بودند

قم- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم گفت: طی یک دهه اخیر در قم دو سوم فارغ التحصیلان از رشته های علوم انسانی بودند که در سایر استانها این میزان ۵۰ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد شاکر آرانی شامگاه شنبه در جمع رؤسای دانشگاه‌های قم ابراز کرد: در قم طی یک دهه اخیر، دو سوم فارغ التحصیلان از رشته‌های علم انسانی بودند که در سایر استان‌ها این میزان در رشته علوم انسانی ۵۰ درصد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم گفت: جمعیت دانشجویان که نیروی کار بالقوه هستند در قم تناسب لازم را با بازار کار ندارد.

شاکر آرانی ادامه داد: در آموزش و پرورش هم باید ۵۰ درصد فارغ التحصیلان از هنرستان و کارو دانش باشند و این میزان در قم ۳۰ درصد است و به همین دلیل امروز صنایع در زمینه کمبود نیروی کار ماهر مشکلاتی دارند و نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی نمی‌تواند در این زمینه پاسخگو باشد.

وی گفت: قم رتبه بیستم جمعیتی را دارد و در زمینه دانشجو رتبه ۱۹ کشوری را داریم و به لحاظ دانشجویان فنی و حرفه‌ای جایگاه ۳۱ را داراست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم گفت: در آموزش عالی نزدیک ترین نیروی کار، کاردان‌ها هستند که ۵ و نیم درصد از کل دانشجویان در قم کاردان‌ها هستند که در کشور ۱۲ درصد است و طی یک دهه اخیر قم رتبه ۳۱ را داشته است.

شاکر آرانی تاکید کرد: خروجی دانشگاه و آموزش و پرورش در استان قم برای نیروی کار صنعت مناسب نیست.

وی بیان کرد: در عرصه سلامت و بهداشت، آموزش عالی متکلفل اشتغال دانشجویان خود هم هست که البته این امر به دلیل آن است که زیرساخت‌های کار در بخش سلامت در دست وزارت بهداشت است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم افزود: سالانه ۸ هزار فارغ التحصیل از مراکز علمی در قم داریم که برای تأمین بازار کار این فارغ‌التحصیلان فاصله داریم و در بخش گردشگری قم باید از توان دانشجویان در رشته‌های مختلف استفاده کرد.

کد مطلب 6000077

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