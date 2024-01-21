دوسوم فارغ التحصیلان دهه اخیر قم از رشته های علوم انسانی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد شاکر آرانی شامگاه شنبه در جمع رؤسای دانشگاه‌های قم ابراز کرد: در قم طی یک دهه اخیر، دو سوم فارغ التحصیلان از رشته‌های علم انسانی بودند که در سایر استان‌ها این میزان در رشته علوم انسانی ۵۰ درصد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم گفت: جمعیت دانشجویان که نیروی کار بالقوه هستند در قم تناسب لازم را با بازار کار ندارد.

شاکر آرانی ادامه داد: در آموزش و پرورش هم باید ۵۰ درصد فارغ التحصیلان از هنرستان و کارو دانش باشند و این میزان در قم ۳۰ درصد است و به همین دلیل امروز صنایع در زمینه کمبود نیروی کار ماهر مشکلاتی دارند و نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی نمی‌تواند در این زمینه پاسخگو باشد.

وی گفت: قم رتبه بیستم جمعیتی را دارد و در زمینه دانشجو رتبه ۱۹ کشوری را داریم و به لحاظ دانشجویان فنی و حرفه‌ای جایگاه ۳۱ را داراست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم گفت: در آموزش عالی نزدیک ترین نیروی کار، کاردان‌ها هستند که ۵ و نیم درصد از کل دانشجویان در قم کاردان‌ها هستند که در کشور ۱۲ درصد است و طی یک دهه اخیر قم رتبه ۳۱ را داشته است.

شاکر آرانی تاکید کرد: خروجی دانشگاه و آموزش و پرورش در استان قم برای نیروی کار صنعت مناسب نیست.

وی بیان کرد: در عرصه سلامت و بهداشت، آموزش عالی متکلفل اشتغال دانشجویان خود هم هست که البته این امر به دلیل آن است که زیرساخت‌های کار در بخش سلامت در دست وزارت بهداشت است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم افزود: سالانه ۸ هزار فارغ التحصیل از مراکز علمی در قم داریم که برای تأمین بازار کار این فارغ‌التحصیلان فاصله داریم و در بخش گردشگری قم باید از توان دانشجویان در رشته‌های مختلف استفاده کرد.